TFF'den Arda Güler açıklaması!

23 Haziran 2024 23:19 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 23:31

Burak Yılmaz, milli takımımız için konuştu! 'Bizim çocuklara güvenelim'

Burak Yılmaz, milli takımımız için konuştu! 'Bizim çocuklara güvenelim'

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

TFF, Çekya hazırlıklarına devam eden milli takım antrenmanında Arda Güler'in ekrana yansıyan görüntüleri üzerine bir açıklama yaptı.

TFF yaptığı açıklamada;

"A Millî Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.

Antrenman öncesinde millî futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır.

İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, millî futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir.

Kalbi Türk Millî Takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız." ifadelerine yer verdi.