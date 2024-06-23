Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira imzayı attı!

23 Haziran 2024 21:37 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 21:43

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Fenerbahçe'de 2 dönem teknik direktörlük yapan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, kariyeri hakkında karar verdi.

Geçtiğimiz sezon ortasında Al-Shabab ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibinde kaldı.

VITOR PEREIRA, AL-SHABAB İLE YENİ SÖZLEŞME YAPTI

Sport Italia'nın geçtiği habere göre Portekizli teknik adam, Al-Shabab ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Vitor Pereira'nın aldığı birçok teklife rağmen Suudi ekibinin iddialı projesi karşısında ikna olduğu vurgulandı.

Al-Shabab ile 15 maça çıkan 55 yaşındaki teknik adam 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alarak maç başına 1.53 puan ortalaması yakaladı.