Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira imzayı attı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 Haziran 2024 21:37 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 21:43
Vitor Pereira, Al-Shabab ile sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.
Fenerbahçe'de 2 dönem teknik direktörlük yapan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, kariyeri hakkında karar verdi.
Geçtiğimiz sezon ortasında Al-Shabab ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibinde kaldı.
VITOR PEREIRA, AL-SHABAB İLE YENİ SÖZLEŞME YAPTI
Sport Italia'nın geçtiği habere göre Portekizli teknik adam, Al-Shabab ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Vitor Pereira'nın aldığı birçok teklife rağmen Suudi ekibinin iddialı projesi karşısında ikna olduğu vurgulandı.
Al-Shabab ile 15 maça çıkan 55 yaşındaki teknik adam 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alarak maç başına 1.53 puan ortalaması yakaladı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr