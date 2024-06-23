Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 Haziran 2024 19:27 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 19:29
İtalya Milli Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 yenerek 2024 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon oldu.
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan finalde İtalya, 25-17, 25-17, 21-25 ve 25-20'lik setlerle mutlu sona ulaştı.
İtalya, 2022'de Türkiye'de elde ettiği şampiyonluğun ardından FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ikinci kez zafere uzandı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr