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Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 Haziran 2024 19:27 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 19:29
Voleybol Milletler Ligi&#039;nde şampiyon İtalya oldu!

İtalya Milli Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 yenerek 2024 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon oldu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan finalde İtalya, 25-17, 25-17, 21-25 ve 25-20'lik setlerle mutlu sona ulaştı.

İtalya, 2022'de Türkiye'de elde ettiği şampiyonluğun ardından FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ikinci kez zafere uzandı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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