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Milletler Ligi'nde bronz madalyanın sahibi Polonya'nın oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 Haziran 2024 19:36 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 19:38
Milletler Ligi&#039;nde bronz madalyanın sahibi Polonya&#039;nın oldu!

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde üçüncülük maçında Polonya, Brezilya'yı 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Polonya Milli Voleybol Takımı, Brezilya'yı 3-2 yenerek 2024 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde 3'üncü oldu.

Polonya, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan 3'üncülük maçını 25-21, 26-28, 25-21, 19-25 ve 15-9'luk setlerle kazandı.

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin finalinde Japonya ile İtalya karşı karşıya gelecek.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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