Milletler Ligi'nde bronz madalyanın sahibi Polonya'nın oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 Haziran 2024 19:36 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 19:38
FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde üçüncülük maçında Polonya, Brezilya'yı 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Polonya Milli Voleybol Takımı, Brezilya'yı 3-2 yenerek 2024 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde 3'üncü oldu.
Polonya, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan 3'üncülük maçını 25-21, 26-28, 25-21, 19-25 ve 15-9'luk setlerle kazandı.
FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin finalinde Japonya ile İtalya karşı karşıya gelecek.
Kaynak: tgrthaber.com.tr