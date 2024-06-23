Montella ve Arda Güler'in arasında dikkat çeken görüntü! Sosyal medya çalkalandı

23 Haziran 2024 21:10 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 21:44

Burak Yılmaz, milli takımımız için konuştu! 'Bizim çocuklara güvenelim'

Burak Yılmaz, milli takımımız için konuştu! 'Bizim çocuklara güvenelim'

EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

11 BAŞLAYAN OYUNCULAR SALONDA YER ALDI

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşen idmanda dünkü Portekiz müsabakasına 11’de başlayan futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular koşu ve ısınma ile başladıkları ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmana, top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

MONTELLA'NIN ARDA GÜLER İLE ARASI AÇILIYOR MU?

Çekya maçı öncesi antrenmanında Arda Güler, as takımla çalışmak için yelek giydiği sırada İtalyan Teknik Direktör Montella’nın Arda’nın elinden yeleği aldığı ve takımdan ayırdığı görüldü. Arda o anlar sonrası büyük bir şok yaşadı ve sosyal medya adeta yıkıldı.