Burak Yılmaz, milli takımımız için konuştu! 'Bizim çocuklara güvenelim'

23 Haziran 2024 20:01 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 20:03

Eski Milli futbolcu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok genç, potansiyelli, pırıl pırıl bir oyuncu grubuna sahibiz. Hatalar bu oyunun parçası. Gereken dersler çıkarılır. Devam eden turnuvada acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak. 'Bizim çocuklar'a güvenelim, destek olalım." ifadelerini kullandı.