Burak Yılmaz, milli takımımız için konuştu! 'Bizim çocuklara güvenelim'
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 Haziran 2024 20:01 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 20:03
Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, EURO 2024'te mücadele eden A Milli Takım'a destek çağrısında bulundu.
Eski Milli futbolcu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok genç, potansiyelli, pırıl pırıl bir oyuncu grubuna sahibiz. Hatalar bu oyunun parçası. Gereken dersler çıkarılır. Devam eden turnuvada acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak. 'Bizim çocuklar'a güvenelim, destek olalım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr