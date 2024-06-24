Arda Güler'in altyapı fotoğrafları gündem oldu, idolü olan 2 futbolcu ortaya çıktı

24 Haziran 2024 03:06 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 03:10

Fenerbahçe, Real Madrid ve ardında EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Milli Takım'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler'in Gençlerbirliği U-13 takımında top oynarken Anadolu Ajansı tarafından çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Arda Güler'in 2018 yılında Gençlerbirliği'nin bir maçında top toplayıcı olarak görev alması haberleştirilmişti.

Anadolu Ajansı'ndan Halil Sağırkaya ve Musa Samur'un yaptığı haberde Arda Güler'in antrenmanlarda, tesislerde, stadyumda ve evinde fotoğrafları çekilmişti.

"'İkibuçukluğun' maç heyecanı" başlıklı haberde top toplayıcı çocuklara neden "ikibuçukluk" denildiği de aktarılmıştı.

Haberden bir bölüm şöyle:

"Profesyonel futbol takımların altyapılarında futbol öğrenen çocuklar için eskilerin 'ikibuçukluk' olarak tabir ettiği top toplayıcı olmak 'çok büyük' anlam ifade ediyor.

'İkibuçukluk' tabirinin kullanılmasının nedenleriyle ilgili 'Aldıkları 2,5 liralık yevmiye' diyenler de var, 'Spor Toto yazan eşofman giyiyorlardı, Spor Toto şans oyununun da kolonu 2,5 liraydı' ya da 'maçlarda sahaya atılan 2,5 liraları topladıkları için' yakıştırmaları yapanlar da.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yapan 13 yaşındaki Arda Güler, yaşadığı heyecanı 'Çok güzeldi' diye tarif etti.

Arda, futbolcularla sahaya çıkarken heyecanını, 'Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum' diye anlatıyor.

Karşılaşmada Trabzonspor lehine verilen penaltı sonrasında Gençlerbirliği kalecisi Hopf'u 'Sağ taraf' diyerek uyardığını, kırmızı-siyahlı kalecinin de sağ tarafına yapılan vuruşta gole izin vermediğini de söylüyor.

Arda, karşılaşma sırasında kendisini futbolcuların yerine koyuyor ve saha içinde olduğunu hayal ediyor, 'Penaltıyı ben kullansaydım gol yapardım. Maçın ardından 4 futbolcudan forma istedim ancak başarılı olamadım' diye de sözlerine ekliyor.

Fenerbahçe forması giyen Alex De Souza ve Gençlerbirliği altyapısında yetişen İrfan Can Kahveci'nin idolleri olduğunu dile getiren Arda, 'Artık hep onu izliyorum' dediği başkent ekibinin Beninli futbolcusu Stefane Sessegnon ile tanışmanın mutluluğunu yaşadı ve tecrübeli oyuncudan '10 numara' olabilmenin sırlarını öğrendi."

Haberdeki diğer fotoğraflar şöyle: