Beştepe'de sürpriz zirve! Gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde

26 Haziran 2024 09:36 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 09:42

Teoman'dan Erdoğan çıkışı: Öyle bir karizmatik gücü var ki!

Teoman'dan Erdoğan çıkışı: Öyle bir karizmatik gücü var ki!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, son günlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı konularda fikir ayrılığında olduğu, Cumhur İttifakı'nın dağılacağı, hatta Bahçeli'nin erken seçim çağrısında bulunacağı iddiaları vardı.

Bu iddialar sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşeceği açıklandı.

GÖRÜŞME SAAT 16.00'DA KÜLLİYE'DE

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile Çarşamba günü saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceklerdir.

BU YIL DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme bu yıl içerisinde 4. görüşme olacak. İlki 11 Ocak'ta, ikincisi 29 Nisan'da üçüncüsü de 10 Mayıs'ta gerçekleşmişti.

MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?

Seçim sonrası üçüncü kez bir araya gelecek olan liderlerin siyasetteki normalleşme ve yeni anayasa sürecini masaya yatırması bekleniyor. Erdoğan ve Bahçeli bu konularda çeşitli istişarelerde bulunacak.