Koç Holding'den dev anlaşma: İmza tarihi belli oldu

25 Ocak 2025 13:41 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 13:41

Koç Holding, 504 milyon dolarlık teklifiyle kazandığı Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinde imza tarihini duyurdu. Bu anlaşma ile Koç Holding, limanın 40 yıl süreyle işletme hakkını elde ederken, projeye toplamda 150 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı hedefliyor.

Koç Holding​, 5 Şubat 2025 tarihinde sözleşme imzalamak üzere davet edildiğini duyurdu. Bu ihale, Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen yat limanı ihalesi kapsamında kazanıldı.

Sözleşme bedelinin 504 milyon dolar olduğu belirtilirken, bu tutarın yüzde 35'i olan 176,4 milyon dolar imza tarihinde ödenecek. Kalan bakiye ise 5 yıl süresince eşit taksitlerle, faiz eklenerek ödenecek.

YATIRIM PLANI VE GELİŞTİRME HEDEFİ

Koç Holding, sözleşme imzalandıktan sonra, yat limanını 10 yıl içinde uluslararası standartlara uygun şekilde, 4 çıpalı yat limanı seviyesine yükseltmeyi hedefliyor. Bu projeye toplamda 150 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor.

GEÇMİŞ İHALE VE İPTAL KARARI

2021'de düzenlenen ilk ihale, Koç Holding'e 2,5 milyar TL karşılığında verilmişti ancak Cumhurbaşkanı kararıyla iptal edilmişti. Yeni sözleşme ile Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’na yönelik süreç yeniden başlıyor.

KAP AÇIKLAMASI

23 Aralık 2024 tarihli açıklamada, Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ'nin (Tek-Art) Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine yönelik ihaleye 504 milyon dolar teklif vererek en yüksek ikinci teklifi sunduğu duyurulmuştu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sözleşmenin Tek-Art’ın paylarının tamamına sahip olduğu Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ tarafından imzalanmasına karar verildi. Toplam sözleşme bedelinin yüzde 35'lik kısmı olan 176,4 milyon dolar imza tarihinde ödenecek, kalan bakiye ise 60 ayda, SOFR oranı + %3 eklenerek hesaplanacak faiz ile ödenecek.

Sermaye artırımına ilişkin kararlar da alınmış olup, Koç Holding, Tek-Art sermayesinde sahip olduğu pay oranı ile sermaye artırımına katılacak. Bu artırımla birlikte Koç Holding’in Tek-Art sermayesindeki payı yaklaşık %75,3’e ulaşacak.

İhale şartnamesi uyarınca, Kalamış A.Ş.’nin 10 yıl içerisinde Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nı 4 çıpalı yat limanı seviyesine getirmesi gerekiyor. Bu kapsamda toplamda 150 milyon dolar tutarında yatırım yapılması planlanıyor. Sürece dair önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.