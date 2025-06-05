Köklü mobilya şirketi iflas etti

Bursa’nın köklü mobilya üreticisi Perla Sofa, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas etti. Uygun fiyatlı ürünleri yapı marketlerde ve e-ticaret sitelerinde yoğun ilgi görüyor.

Bursa İnegöl’de faaliyet gösteren köklü mobilya şirketiPerla Sofa Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.resmen iflas etti.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre; konkordato süreciyle ayakta kalmaya çalışan Perla Sofa Mobilya’ya Ocak 2025’te üç aylık mühlet tanınmış ve süre daha sonra iki ay uzatılmıştı.

KONKORDATO SÜRECİYLE AYAKTA KALMAYA ÇALIŞMIŞTI

Borç yükü, artan üretim maliyetleri ve piyasada talebin düşmesi nedeniylePerla Sofa Mobilyadaha fazla ayakta kalamadı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 28 Mayıs 2025 tarihli kararıylaPerla Sofa Mobilya’nın iflasına hükmetti.

Sektörde önemli bir yere sahip olanPerla Sofa Mobilya, cazip fiyatlı ürünleriyle yapı marketlerde ve e-ticaret platformlarında boy gösteriyordu.