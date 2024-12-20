Komşudan şaşırtan görüntüler! Benzin karaborsaya düştü: Yol kenarında bidonla satmaya başladılar

20 Aralık 2024 13:58 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 14:04

Suriye’de Esad rejimi sonrasında yaşananlar dünya gündeminden düşmezken, bölgeden gelen şaşırtıcı görüntüler dikkat çekiyor. Akaryakıt istasyonlarında yaşanan benzin sıkıntısı, yol kenarlarında seyyar satıcıları devreye soktu. Artık sebze ve meyveyle birlikte benzin de tezgâhlarda yerini almaya başladı.

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından, geçici hükümet Suriye vatandaşlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çeşitli adımlar atmaya çalışıyor. Ancak ülkede akaryakıt dağıtımındaki sorunlar giderek büyüyor. Bu nedenle benzin istasyonlarında yakıt bulmak neredeyse imkânsız hale gelmiş durumda.

BENZİN KARABORSAYA DÜŞTÜ

Benzin sıkıntısının baş göstermesiyle birlikte birçok kişi geçimini sağlamak için yol kenarlarında benzin satmaya başladı. Seyyar satıcılarda 1 litre benzinin fiyatı 17 bin ile 20 bin Suriye lirası arasında değişirken, resmi fiyat ise 15 bin Suriye lirası olarak belirlenmiş durumda. Fakat petrol istasyonlarında yakıt bulunmadığı için vatandaşlar mecburen karaborsadan alışveriş yapıyor.

BENZİN VE MUZ AYNI TEZGAHTA SATILIYOR

Bazı satıcılar, tezgâhlarında yalnızca benzin değil, aynı zamanda sebze ve meyve de satıyor. Bu durum, ülkedeki ekonomik çalkantının ve günlük yaşamın nasıl birbirine karıştığını gözler önüne seriyor.

"ESAD BİZİ MAHVETTİ VE GİTTİ"

Seyyar satıcılardan benzin alan taksici Hassan Muhammed, içinde bulundukları durumu şu sözlerle özetledi:

"Petrol istasyonlarında artık yakıt yok. Mecburen yol kenarındaki satıcılardan benzin alıyoruz. Başka çaremiz yok. Esad bizi mahvetti ve sonra gitti."

Suriye halkı, hem ekonomik zorluklarla hem de temel ihtiyaçlara erişim konusundaki sıkıntılarla mücadele etmeye devam ediyor.