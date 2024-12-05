Konum paylaşanlar dikkat! Yeni düzenleme yolda: Kurala uymayana milyonlarca liralık ceza

05 Aralık 2024 10:06 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 10:35

Haritalı adres bilgisi (konum) paylaşan işletmelere yeni düzenleme geliyor. İzin bedeli, gerçek kişiler ve yerli tüzel kişiler için 1750 TL olarak belirlendi. İzin almadan paylaşım yapanlar ise bu tutarın iki katı cezayla karşılaşacak.

TBMM’de kabul edilen torba yasa​ ile Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenleme, Türkiye​'ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki verilerin toplanması, üretilmesi, paylaşılması veya satılmasına ilişkin şartları yeniden düzenliyor.

BAKANLIKTAN İZİN ALINMASI GEREKECEK

Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin coğrafi verilerle ilgili ticari faaliyet yürütebilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan izin almaları gerekecek. Bu iznin alınabilmesi için gerekli belgelerin eksiksiz sunulması şart koşuluyor.

İzin bedeli, gerçek kişiler ve yerli tüzel kişiler için 1750 TL olarak belirlendi. Yabancı gerçek ve tüzel kişiler için ise bu bedel, 1250 katsayı ile süre katsayısının çarpımı sonucunda hesaplanacak. Bakanlık onayından geçen başvurular için izin bedeli, 15 gün içerisinde Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ne yatırılmak zorunda. Ödeme yapılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacak.

Yerel yönetimlere de yükümlülükler getirildi. Akıllı şehir uygulamaları kapsamında kullanılan coğrafi veri toplayan sensörler, Bakanlıkça oluşturulacak elektronik sisteme kaydedilecek.

İZİNSİZ KONUM PAYLAŞANA PARA CEZASI YOLDA

Bakanlık izni alınmadan coğrafi veri toplanması veya kullanılması durumunda idari para cezası uygulanacak.

- Türk vatandaşı gerçek kişiler ve yerli tüzel kişiler için bir yıllık en yüksek izin bedeli kadar ceza kesilecek.

- Yabancı gerçek ve tüzel kişiler için bu ceza, izin bedelinin iki katı olacak.

CEZALAR BAKANLIĞIN ÇIKARACAĞI YÖNETMELİKLE NETLEŞECEK

Ayrıca, cezanın ödenmesi izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak. Cezaya rağmen izin alınmazsa, yeni başvurularda izin bedeli iki katına çıkarılacak. Cezaların uygulanması ve izin süreçlerine ilişkin ayrıntılar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çıkaracağı yönetmelikle netleştirilecek. Bu düzenleme, coğrafi verilerin güvenli ve kontrollü bir şekilde yönetilmesini sağlamayı hedefliyor.