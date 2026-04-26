Konut fiyatında artış, kirada düşüş sinyali! Rakamlar belli oldu

KONUTDER 2026 anketinden çıkan sonuçlar, sektörde beklentilerin tamamen "fiyat artışı" yönüne kaydığını kanıtladı. Ankete katılanların %83,3’ü fiyatların yükselmeye devam edeceğini öngörürken; faizlerdeki düşüş ve satış adetlerindeki artış umutları yerini sert bir durgunluk beklentisine bıraktı. İşte piyasayı bekleyen o "dar boğazın" rakamsal haritası...

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nin (KONUTDER), NielsenIQ Türkiye ile yaptığı konut sektörü beklenti anketinin 2026 yılı ilk sonuçları açıklandı.

Buna göre; bir önceki dönemde yüzde 100 olan faiz düşüş beklentisi, bu dönemde yüzde 54,2’ye düştü. Faiz beklentilerindeki değişimle, kredili konut satışlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 76’dan yüzde 50’ye geriledi. Gelecek 6 ayda konut fiyatlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 72’den yüzde 83,3’e yükseldi. Kira fiyatlarının artacağını düşünenlerin oranı da yüzde 80’den yüzde 62,5’e geriledi. Aynı kalacağını öngörenlerin oranı yüzde 37,5’e yükseldi.