Editor
 | Ümit Buget

Konut fiyatında artış, kirada düşüş sinyali! Rakamlar belli oldu

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nin (KONUTDER), NielsenIQ Türkiye ile yaptığı konut sektörü beklenti anketinin 2026 yılı ilk sonuçları açıklandı. Son ankete göre; konut fiyatlarında artış beklentisi %83,3’e çıkarken, faiz düşüşü ve satış artışı beklentisi geriledi.

Konut fiyatında artış, kirada düşüş sinyali! Rakamlar belli oldu
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 15:19
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 15:19

KONUTDER 2026 anketinden çıkan sonuçlar, sektörde beklentilerin tamamen "" yönüne kaydığını kanıtladı. Ankete katılanların %83,3’ü fiyatların yükselmeye devam edeceğini öngörürken; faizlerdeki düşüş ve satış adetlerindeki artış umutları yerini sert bir durgunluk beklentisine bıraktı. İşte piyasayı bekleyen o "dar boğazın" rakamsal haritası...

KONUTDER 2026 anket sonuçları, sektörde beklentilerin tamamen fiyat artışı yönünde kaydığını ve sert bir durgunluk beklentisine girildiğini ortaya koydu.
Ankete katılanların %83,3'ü konut fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini öngörüyor.
Faiz düşüş beklentisi %100'den %54,2'ye düştü.
Kredili konut satışlarının artacağını düşünenlerin oranı %76'dan %50'ye geriledi.
Kira fiyatlarının artacağını düşünenlerin oranı %80'den %62,5'e gerilerken, aynı kalacağını öngörenlerin oranı %37,5'e yükseldi.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Konut fiyatında artış, kirada düşüş sinyali! Rakamlar belli oldu

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nin (KONUTDER), NielsenIQ Türkiye ile yaptığı beklenti anketinin 2026 yılı ilk sonuçları açıklandı.

Konut fiyatında artış, kirada düşüş sinyali! Rakamlar belli oldu

Buna göre; bir önceki dönemde yüzde 100 olan faiz düşüş beklentisi, bu dönemde yüzde 54,2’ye düştü. Faiz beklentilerindeki değişimle, kredili konut satışlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 76’dan yüzde 50’ye geriledi. Gelecek 6 ayda konut fiyatlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 72’den yüzde 83,3’e yükseldi. Kira fiyatlarının artacağını düşünenlerin oranı da yüzde 80’den yüzde 62,5’e geriledi. Aynı kalacağını öngörenlerin oranı yüzde 37,5’e yükseldi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İslam Memiş'ten altın ve konut için 'pazartesi' uyarısı! 'Muhteşem, herkesin faydalanması lazım...'
