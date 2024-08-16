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Konut fiyatları için yıllık değişim oranı belli oldu! İki büyük şehirde fiyatlar geriledi

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 10:06 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:44
Konut fiyatları için yıllık değişim oranı belli oldu! İki büyük şehirde fiyatlar geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, konut fiyatlarındaki artışları ortaya koyan haziran ayına ilişkin konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Temmuz 2024'te konut fiyat endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında arttı. İstanbul ve İzmir'de endeks gerilerken Ankara'da konut satış fiyatları yüzde 0,6 yükseldi.

Merkez Bankası konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. TCMB'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 38,7 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14,3 oranında azaldı.

TEMMUZDA ARTTI

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 141,3 seviyesinde gerçekleşti.

Konut fiyatları için yıllık değişim oranı belli oldu! İki büyük şehirde fiyatlar geriledi - 1. Resim

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde  14,3 oranında azalış gösterdi.

BÜYÜKŞEHİRLER DE TABLO BELLİ OLDU

2024 yılı Temmuz ayında, İstanbul ve İzmir’de bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında azaldı.  Ankara’da ise  önceki aya göre yüzde 0,6 oranında arttı. 

İstanbul, Ankara ve İzmir’de endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, sırasıyla yüzde 26,8, 39,4 ve 37,0 oranlarında artış gösterdi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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