Konut fiyatları için yıllık değişim oranı belli oldu! İki büyük şehirde fiyatlar geriledi

16 Ağustos 2024 10:06 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:44

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Son dakika | TÜİK açıkladı: Konut satışlarında temmuz artışı! Türkiye'den en fazla konut alan yabancılar belli oldu

Son dakika | TÜİK açıkladı: Konut satışlarında temmuz artışı! Türkiye'den en fazla konut alan yabancılar belli oldu

Merkez Bankası konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. TCMB'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 38,7 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14,3 oranında azaldı.

TEMMUZDA ARTTI

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 141,3 seviyesinde gerçekleşti.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,3 oranında azalış gösterdi.

BÜYÜKŞEHİRLER DE TABLO BELLİ OLDU

2024 yılı Temmuz ayında, İstanbul ve İzmir’de bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında azaldı. Ankara’da ise önceki aya göre yüzde 0,6 oranında arttı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, sırasıyla yüzde 26,8, 39,4 ve 37,0 oranlarında artış gösterdi.