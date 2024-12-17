Konut fiyatlarında 3 ayın en yüksek artışı
Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
17 Aralık 2024 10:40 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:40
Konut Fiyat Endeksi, kasım ayında yüzde 2,8 artış gösterdi. Konut fiyatlarında böylece aylık bazda 3 ayın en yüksek artışı gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Kasım ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,8 artış kaydetti. Böylece konut fiyatlarında aylık bazda 3 ayın en yüksek artışı yaşandı.
Konut fiyatları eylül ayında yüzde 1,03, ekimde yüzde 2,07 artış göstermişti Konut fiyatları reel olarak ise yüzde 12 oranında azalış kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com