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Konut fiyatlarında 3 ayın en yüksek artışı

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
17 Aralık 2024 10:40 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:40

Konut Fiyat Endeksi, kasım ayında yüzde 2,8 artış gösterdi. Konut fiyatlarında böylece aylık bazda 3 ayın en yüksek artışı gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım​ ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Kasım ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,8 artış kaydetti. Böylece konut fiyatlarında aylık bazda 3 ayın en yüksek artışı yaşandı.

Konut fiyatları eylül ayında yüzde 1,03, ekimde yüzde 2,07 artış göstermişti Konut fiyatları reel olarak ise yüzde 12 oranında azalış kaydetti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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