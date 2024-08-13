Konut kredi faizi yüzde 3'ü aştı! İpotekli konut satışlarında sert düşüş

13 Ağustos 2024 15:06 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:21

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 16’lık artış gösterdi. Bu oran yılın en yüksek rakamı olarak kaydedilirken ipotekli satışlarda düşüş görüldü. Konut kredi faizi için yorum yapan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, toplam konut satışları içinde ipotekli konut satışlarının yüzde 9’ kadar düştüğünü geçtiğimiz bu rakamın yüzde 60 olduğunu anlattı.

KREDİLER ARTTI, İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

Konut kredi faizleri yükseldikçe ipotekli konut satışları düşüşe geçti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,8 azalışla 62 bin 911 oldu. Bu gerileme temmuz ayında da kendini gösterdi. Temmuzda bir önceki aya göre, ipotekli satışlar yüzde 20,9 azalışla 11 bin 911 oldu.

ÇEKİLEN KREDİ MİKTARI ÇOK DÜŞÜK

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut satış verilerini değerlendirdiği açıklamasında ‘‘Geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 16 artış oldu. Temmuz ayındaki satışlar 127 bin 88 olarak gerçekleşti. Özellikle bu dönem ipotekli satışlardaki azalma dikkat çekti” diyerek şunları kaydetti:

Toplam konut satışları içerisinde ipotekli konut satışları yüzde 9’a kadar düştü. Geçtiğimiz yıllarda bu rakamların yüzde 50-60 olduğunu görmüştük. Bu dönemde çekilen kredi miktarları da çok düşük.

Kredi faizlerindeki yüksek oranlar ipotekli satışların düşmesine neden oluyor. Şu anda bankalarda yüzde 3’ün üzerinde konut kredi faizleri var. Kredili satışların önündeki en önemli engel kredi faizlerinin yüksek olmasıdır’’ açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE’YE İLGİ AZALDI

Yabancıların Türkiye’deki gayrimenkullere ilgisinin azaldığını da dile getiren Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: ‘‘Özellikle inşaat maliyetlerindeki artışlar Türkiye’de ortalama fiyatları yukarı çıkardı. Bu yabancıların ilgisinin azalmasına etki etti.

Yüzde 25 kira sınırlaması ve günlük kiralık konutların engellenmesi gibi yasal düzenlemelerin olması nedeniyle yabancı yatırımcıların Türkiye iştahı azaldı. Yabancıların en çok talep gösterdiği illerimiz İstanbul, Antalya ve Mersin olarak göze çarpıyor.”