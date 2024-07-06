Konut kredisi, bireysel kredi ve taşıt kredisi! Merkez Bankası tarih verdi, rüzgar tersine dönecek

06 Temmuz 2024 09:40 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 09:47

Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçları, taşıt ve konut gibi bireysel kredilerle işletmelere verilen kredilerine yönelik beklentileri ortaya koydu.

KONUT KREDİLERİ ARTACAK

Dünya’da yer alan habere göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinde konut ve diğer bireysel kredi talebindeki azalış zayıflayarak devam etti, taşıt kredi talebindeki azalış ise yerini güçlü bir artışa bıraktı.

2024 yılının üçüncü çeyreği için bankaların beklentisi, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki azalışın yerini artışa bırakacağı, taşıt kredi talebindeki artışın ise tekrar azalışa döneceği yönünde.

Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, ikinci çeyrekte yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşma yönlü seyrin zayıflayarak, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşeme yönlü seyrin ise güçlenerek devam ettiği görüldü.

Ankete göre, 2024 yılının üçüncü çeyreği için, yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşma yerini gevşemeye bırakacak, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşeme ise devam edecek.

BORÇLANMA MALİYETİ DÜŞÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borçlanma faiz oranlarının ve ülke risk priminin (CDS) gerilemeye devam ettiğini belirterek, "Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir" ifadesini kullandı. Şimşek, "Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor" dedi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

ABD'li yatırım bankası J.P. Morgan Türkiye'de enflasyonun yıl sonu tahminini yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, 2025 yılı sonu için ise yüzde 25,2'den yüzde 25'e düşürdü.

Morgan Stanley ise Türkiye için 2024 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 43,4'ten yüzde 42,4'e, İngiliz bankası Barclays de yüzde 44,5'ten yüzde 44'e düşürdü. UBS de, yıllık enflasyonun ağustos ayına kadar yüzde 50'nin altına düşeceği, bu yılın sonunda yüzde 45 seviyelerinde gerçekleşeceği tahmininde bulundu.