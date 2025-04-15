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 | Kübra Çelepi

Konut kredisi çekecekler için uçurum: Aradaki fark 5,7 milyon TL! Hükümetin müjdesi artık çok yakın

Konut kredisiyle ev sahibi olma hayali kuranlar, kredi faiz oranlarındaki uçurumla gerçek bir matematik testi yaşıyor. 2 milyon liralık bir kredi için bankalar arasında öyle bir fark var ki. Aynı eve giriyorsunuz ama biri 6,5 milyon TL ödüyor, diğeri neredeyse 12,2 milyon. Yani sadece faiz farkı 5,7 milyon TL! Bir ev parasından fazlası. Gelir gider hesabı yapan vatandaşlar için bu fark, hayalin gerçekten uzaklaşması demek. İşte konut kredisi kullanmak isteyenler için en düşüş ve en yüksek oranları.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 12:26

Konut kredisi çekerken sadece kaç taksit, sorusu yetmiyor. Faiz oranı, uzun vadede sizi zengin de edebilir, pişman da. Bu nedenle ev alırken fiyatı değil, faizi önemli oluyor. Şu anda piyasadaki en düşük konut kredisi faizi yüzde 2,59 iken en yüksek faizle kredi çeken biri ise yüzde 5,06 oranıyla karşılaşıyor. Yani sadece faiz farkı 5,7 milyon TL. Konut kredisi çekenler için uçurum gibi fark bankalar için dikkat çekerken gelir-gider hesabı yapan vatandaşlar için bu fark, hayalin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini belirliyor.

Konut kredisi çekecekler için uçurum: Aradaki fark 5,7 milyon TL! Hükümetin müjdesi artık çok yakın

2 MİLYONLUK EVE 10 MİLYON KONUT FAİZİ

Bankalarda makas açıldı. Konut kredisi çekenler için uçurum gibi farklar göze çarpıyor. Konut kredisi kullanmak isteyenler için en düşüş ve en yüksek oranlar şöyle:

Kredi miktarı: 2 Milyon

Şu anda piyasadaki en düşük konut kredisi faizi yüzde 2,59. Bu oranla çekilen 2 milyon TL’lik kredinin:

  • Aylık taksiti: 54.326 TL
  • Toplam geri ödeme: 6.519.100 TL

En yüksek faizle kredi çeken biri ise %5,06 oranıyla karşılaşıyor. Aynı miktarda kredi için:

  • Aylık taksit: 101.472 TL
  • Toplam geri ödeme: 12.199.147 TL

Yani sadece faiz farkı 5,7 milyon TL! Bir ev parasından fazlası.

Konut kredisi çekecekler için uçurum: Aradaki fark 5,7 milyon TL! Hükümetin müjdesi artık çok yakın

EV ALMA HAYALİ FAİZ GERÇEĞİYLE ÇARPIŞIYOR

Bu rakamlar, kredi çekecekleri bir kez daha düşünmeye itiyor. Aylık taksit farkı bile neredeyse 47 bin TL. Düşük faiz bulabilen kurtuluyor, bulamayan için ev almak, mali bir labirent. Gelir-gider hesabı yapan vatandaşlar için bu fark, hayalin gerçekten uzaklaşması demek.

Konut kredisi çekecekler için uçurum: Aradaki fark 5,7 milyon TL! Hükümetin müjdesi artık çok yakın

AYNI EV İÇİN İKİ KİŞİ İKİ AYRI HAYAT YAŞIYOR

Aynı ev için iki kişi, iki ayrı hayat yaşıyor: Biri kredi borcunu 6 yılda rahatça kapatırken, diğeri 12 yıl boyunca astronomik taksitlerle boğuşuyor. Eskiden bankalar kira öder gibi ev sahibi olun derdi. Şimdi tablo çok farklı. 2 milyon TL’lik konut kredisi çekiyorsanız artık sadece ev almıyorsunuz, geleceğinizin kontrolünü de bankaya teslim ediyorsunuz.

  • %2,59 faizli krediyle toplamda 6,5 milyon TL ödüyorsunuz.
  • %5,06 faizli krediyle bu rakam 12,2 milyonu geçiyor.

Aradaki fark 5 milyon 680 bin TL. Yani bir ev daha. Bu durumda 2 milyonluk kredi artık sadece para değil, bir ömürlük stres de vadediyor. Bu para, çocuğunuzun eğitimi, emeklilik birikiminiz ya da hiç çıkmadığınız o yurtdışı tatiliniz olabilir.

Konut kredisi çekecekler için uçurum: Aradaki fark 5,7 milyon TL! Hükümetin müjdesi artık çok yakın

AYLIK 101.472 TL TAKSİT DÜNYADA YOK

Aylık 101.472 TL taksit ödeyen biri, her ay gelen kredi ödeme günü geldi, bildirimi ile yaşıyor. Plan yaparken ilk soru, "O ay kredi var mı?" oluyor. İş değiştirirken, risk alırken, çocuk dünyaya getirmek isterken bile ilk düşünce "Ama taksitler var" oluyor. Yani faiz sadece ekonomik değil, yaşam kalitesini şekillendiren bir karar. Faiz tablosu orta sınıfın ne kadar zorlandığının net tablosunu ortaya seriyor. Eskiden 10 yılda 2 ev alınıyordu, şimdi bir evin faizine bir ev daha gidiyor. Dar gelirli için tablo daha kritik.

Konut kredisi çekecekler için uçurum: Aradaki fark 5,7 milyon TL! Hükümetin müjdesi artık çok yakın
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HÜKÜMET SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri olduğunu açıklamıştı. Şimdi tüm gözler ilk kez ev alacaklara devlet desteği verilip verilmeyeceğine çevrildi. 2025 yılında ilk kez ev alacaklara nasıl müjdeler verileceğiyle ilgili ayrıntılar merak edilmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakları konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek müjdenin açıklanacağı tarih hakkında bilgi vermedi ancak müjde haziran ayında bekleniyor. İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisinde detaylar belli oluyor.

Konut kredisi çekecekler için uçurum: Aradaki fark 5,7 milyon TL! Hükümetin müjdesi artık çok yakın
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DAR GELİRLİ AİLEYE KONUT İÇİN ŞARTLAR VE KOŞULLAR NELER OLACAK?

İlk Evim Kampanyası kapsamında, 1,20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi çekilebilinecek. Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20’lere çekilmesi.

Konut kredisi çekecekler için uçurum: Aradaki fark 5,7 milyon TL! Hükümetin müjdesi artık çok yakın
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