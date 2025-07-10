Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Ev almak isteyen vatandaşlar bankaların konut kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Konut kredi faizleri, Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileri ile düştü. En düşük faiz oranı yüzde 2,89 seviyesinde olurken, 10 yıl vadeli 2 milyon TL'lik kredi çekenlerin ödeyeceği toplam tutar da belli oldu. İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarındaki gelişmeleri merakla takip ediyor. Konut kredi faizleri,Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileri ile geriledi. 10 Temmuz 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan konut kredisi faiz oranlarında geri çekilme gözlendi. En düşük faiz oranı yüzde 2,89 seviyesinde olurken, 10 yıl vadeli 2 milyon TL’lik bir konut kredisi için toplam geri ödeme tutarı da belli oldu.

10 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında, en düşük faiz oranı yüzde 2,89 seviyesinde olurken, en yüksek oran yüzde 3,74 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranlar, kredi kullanmak isteyen vatandaşların geri ödeme planlarını doğrudan etkiliyor.

İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 59.757,08TL

Toplam Ödeme: 7.203.609TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,12

Aylık Taksit: 64.003,45TL

Toplam Ödeme: 7.716.864TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 62.704,27TL

Toplam Ödeme: 7.553.086TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 63.631,67TL

Toplam Ödeme: 7.672.500TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 70.956,61TL

Toplam Ödeme: 8.538.043TL

ING

Faiz Oranı: %3,74

Aylık Taksit: 75.724,03TL

Toplam Ödeme: 9.113.667TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 61.595,32TL

Toplam Ödeme: 7.420.012TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 63.631,67TL

Toplam Ödeme: 7.662.800TL