Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Türkiye’nin en cömert iş insanları açıklandı! Listede büyük değişim: Zirvedeki ismin bağış miktarı dudak uçuklattı

Capital Dergisi, Türkiye’nin en cömert iş insanları açıkladı. Listenin zirvesindeki isim bu yıl da değişmezken, sıralamada dikkat çeken değişiklik yaşandı. İlk sıradaki ismin bağış miktarı ise adeta dudak uçuklattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 14:32

Capital Dergisi tarafından her yıl geleneksel olarak açıklanan “’nin Gönlü Zengin 50 ” listesi bu yıl da güncellenerek kamuoyuna duyuruldu. İş dünyasının toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden isimlerini miktarlarına göre sıralayan liste, bu kez sürpriz değişikliklerle dikkat çekti.

ZİRVEDEKİ İSİM DEĞİŞMEDİ, LİSTE NEREDEYSE BAŞTAN YAZILDI

Geçtiğimiz yıla kıyasla sıralamada önemli farklar ortaya çıktı. Listenin birinci sırasında yer alan isim bu yıl da liderliğini korurken, geri kalan sıralamada değişim yaşandı. Yeni isimlerin öne çıktığı listede, birçok iş insanı ilk kez yer aldı.

Türkiye’nin en cömert iş insanları açıklandı! Listede büyük değişim: Zirvedeki ismin bağış miktarı dudak uçuklattı

SIRALAMANIN TEMEL ÖLÇÜTÜ: BAĞIŞLAR

Capital Dergisi’nin hazırladığı listede, iş insanlarının yaptığı bağışların tutarı belirleyici oldu. Eğitim, sağlık, çevre, kültür-sanat ve afet yardımları gibi birçok alanda gerçekleştirilen bağışlar, sıralamada etkili kriterler arasında yer aldı. Bağışların yalnızca maddi değil, kalıcı ve sürdürülebilir projelere dönüşmesi de değerlendirmelerde dikkate alındı.

İşte Türkiye'nin en çok bağış yapan cömert iş insanları:

30. Çilek Ailesi – Çilek Holding – 100.850
29. Musa Özgüloğlu – Oba Makarna – 114.387
28. Kenyerber Boğur Okyay – Kale Grubu – 131.800
27. Ahmet Kocabıyık – Borusan Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı – 149.367
26. Zorlu Ailesi – Zorlu Grubu / Mehmet Zorlu Vakfı – 170.571
25. Temel Yılmaz – Yıldızlar Yatırım Holding – 200.000
24. Raif Ali Dinçkök – Akkök Holding – 270.000
23. Hüseyin Nuri Çomu – Sunar Group – 295.000
22. Ahmet Musul – Ekol Lojistik – 300.000
21. Nihat Özdemir – Limak Grubu – 300.000
20. Sadettin Saran – Saran Holding – 300.000
19. Doğan Ailesi – Doğan Grubu – 305.087
18. Nihat Güral – NG Grubu – 325.000
17. Abdulkadir Konukoğlu – Sanko Grubu / Sani Konukoğlu Vakfı – 350.000
16. İbrahim Çeçen ve Ailesi – IC Holding – 356.911
15. Mehmet Ziylan – FLO Mağazacılık – 400.000

Türkiye’nin en cömert iş insanları açıklandı! Listede büyük değişim: Zirvedeki ismin bağış miktarı dudak uçuklattı

14. Erdem Timur – Timur Holding – 450.000
13. Hakan Safi – Safi Holding – 520.000
12. Hülya Gedik – Gedik Holding – 620.000
11. Erman Ilıcak – Rönesans Holding – 630.000
10. Yaşar Ailesi – Yaşar Topluluğu – 685.000
9. Altınbaş Ailesi – Altınbaş Holding – 835.000
8. Fatih Öztürk – Bilfen Şirketler Topluluğu – 900.000
7. İbrahim Erdemoğlu – Erdemoğlu Holding – 960.000
6. Ferit F. Şahenk – Doğuş Grubu – 1.602.333
5. Cam Has-Nuri Has – Kadir Has Vakfı – 1.800.000
4. Tuncay Özilhan – Anadolu Grubu – 1.877.012
3. Fuat Tosyalı – Tosyalı Holding – 2.005.000
2. Vahap Küçük – LC Waikiki – 3.500.000
1. Koç Ailesi – Koç Holding – 5.581.630

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mevduat faizinde yeni dönem: Stopaj artışı sonrası en yüksek getiri hangi bankada? İşte banka banka yeni mevduat oranları
Asgari ücret için dikkat çeken tavsiye: İşçiye sadece ücret değil, destek de gerek!
Aile hekimliğinde kritik değişiklik! Maaş kesintisi için süre 1 yıla uzadı: Resmi Gazete’de yayımlandı
ETİKETLER
#türkiye
#türkiye
#bağış
#iş insanı
#İş İnsanları
#Bağışlar
#Sosyal Sorumluluk
#Cömertlik
#Capital Dergisi
#Koç Ailesi
#Toplumsal Sorumluluk
#Liste
#Cömertlik
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.