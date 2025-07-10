Türkiye’nin en cömert iş insanları açıklandı! Listede büyük değişim: Zirvedeki ismin bağış miktarı dudak uçuklattı

Capital Dergisi, Türkiye’nin en cömert iş insanları açıkladı. Listenin zirvesindeki isim bu yıl da değişmezken, sıralamada dikkat çeken değişiklik yaşandı. İlk sıradaki ismin bağış miktarı ise adeta dudak uçuklattı.
Capital Dergisi tarafından her yıl geleneksel olarak açıklanan “Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” listesi bu yıl da güncellenerek kamuoyuna duyuruldu. İş dünyasının toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden isimlerini bağış miktarlarına göre sıralayan liste, bu kez sürpriz değişikliklerle dikkat çekti.
Geçtiğimiz yıla kıyasla sıralamada önemli farklar ortaya çıktı. Listenin birinci sırasında yer alan isim bu yıl da liderliğini korurken, geri kalan sıralamada değişim yaşandı. Yeni isimlerin öne çıktığı listede, birçok iş insanı ilk kez yer aldı.
Capital Dergisi’nin hazırladığı listede, iş insanlarının yaptığı bağışların tutarı belirleyici oldu. Eğitim, sağlık, çevre, kültür-sanat ve afet yardımları gibi birçok alanda gerçekleştirilen bağışlar, sıralamada etkili kriterler arasında yer aldı. Bağışların yalnızca maddi değil, kalıcı ve sürdürülebilir projelere dönüşmesi de değerlendirmelerde dikkate alındı.
İşte Türkiye'nin en çok bağış yapan cömert iş insanları:
30. Çilek Ailesi – Çilek Holding – 100.850
29. Musa Özgüloğlu – Oba Makarna – 114.387
28. Kenyerber Boğur Okyay – Kale Grubu – 131.800
27. Ahmet Kocabıyık – Borusan Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı – 149.367
26. Zorlu Ailesi – Zorlu Grubu / Mehmet Zorlu Vakfı – 170.571
25. Temel Yılmaz – Yıldızlar Yatırım Holding – 200.000
24. Raif Ali Dinçkök – Akkök Holding – 270.000
23. Hüseyin Nuri Çomu – Sunar Group – 295.000
22. Ahmet Musul – Ekol Lojistik – 300.000
21. Nihat Özdemir – Limak Grubu – 300.000
20. Sadettin Saran – Saran Holding – 300.000
19. Doğan Ailesi – Doğan Grubu – 305.087
18. Nihat Güral – NG Grubu – 325.000
17. Abdulkadir Konukoğlu – Sanko Grubu / Sani Konukoğlu Vakfı – 350.000
16. İbrahim Çeçen ve Ailesi – IC Holding – 356.911
15. Mehmet Ziylan – FLO Mağazacılık – 400.000
14. Erdem Timur – Timur Holding – 450.000
13. Hakan Safi – Safi Holding – 520.000
12. Hülya Gedik – Gedik Holding – 620.000
11. Erman Ilıcak – Rönesans Holding – 630.000
10. Yaşar Ailesi – Yaşar Topluluğu – 685.000
9. Altınbaş Ailesi – Altınbaş Holding – 835.000
8. Fatih Öztürk – Bilfen Şirketler Topluluğu – 900.000
7. İbrahim Erdemoğlu – Erdemoğlu Holding – 960.000
6. Ferit F. Şahenk – Doğuş Grubu – 1.602.333
5. Cam Has-Nuri Has – Kadir Has Vakfı – 1.800.000
4. Tuncay Özilhan – Anadolu Grubu – 1.877.012
3. Fuat Tosyalı – Tosyalı Holding – 2.005.000
2. Vahap Küçük – LC Waikiki – 3.500.000
1. Koç Ailesi – Koç Holding – 5.581.630