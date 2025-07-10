Türkiye’nin en cömert iş insanları açıklandı! Listede büyük değişim: Zirvedeki ismin bağış miktarı dudak uçuklattı

Capital Dergisi, Türkiye’nin en cömert iş insanları açıkladı. Listenin zirvesindeki isim bu yıl da değişmezken, sıralamada dikkat çeken değişiklik yaşandı. İlk sıradaki ismin bağış miktarı ise adeta dudak uçuklattı.

Capital Dergisi tarafından her yıl geleneksel olarak açıklanan “Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” listesi bu yıl da güncellenerek kamuoyuna duyuruldu. İş dünyasının toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden isimlerini bağış miktarlarına göre sıralayan liste, bu kez sürpriz değişikliklerle dikkat çekti.

ZİRVEDEKİ İSİM DEĞİŞMEDİ, LİSTE NEREDEYSE BAŞTAN YAZILDI

Geçtiğimiz yıla kıyasla sıralamada önemli farklar ortaya çıktı. Listenin birinci sırasında yer alan isim bu yıl da liderliğini korurken, geri kalan sıralamada değişim yaşandı. Yeni isimlerin öne çıktığı listede, birçok iş insanı ilk kez yer aldı.

SIRALAMANIN TEMEL ÖLÇÜTÜ: BAĞIŞLAR

Capital Dergisi’nin hazırladığı listede, iş insanlarının yaptığı bağışların tutarı belirleyici oldu. Eğitim, sağlık, çevre, kültür-sanat ve afet yardımları gibi birçok alanda gerçekleştirilen bağışlar, sıralamada etkili kriterler arasında yer aldı. Bağışların yalnızca maddi değil, kalıcı ve sürdürülebilir projelere dönüşmesi de değerlendirmelerde dikkate alındı.

İşte Türkiye'nin en çok bağış yapan cömert iş insanları:

30. Çilek Ailesi – Çilek Holding – 100.850

29. Musa Özgüloğlu – Oba Makarna – 114.387

28. Kenyerber Boğur Okyay – Kale Grubu – 131.800

27. Ahmet Kocabıyık – Borusan Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı – 149.367

26. Zorlu Ailesi – Zorlu Grubu / Mehmet Zorlu Vakfı – 170.571

25. Temel Yılmaz – Yıldızlar Yatırım Holding – 200.000

24. Raif Ali Dinçkök – Akkök Holding – 270.000

23. Hüseyin Nuri Çomu – Sunar Group – 295.000

22. Ahmet Musul – Ekol Lojistik – 300.000

21. Nihat Özdemir – Limak Grubu – 300.000

20. Sadettin Saran – Saran Holding – 300.000

19. Doğan Ailesi – Doğan Grubu – 305.087

18. Nihat Güral – NG Grubu – 325.000

17. Abdulkadir Konukoğlu – Sanko Grubu / Sani Konukoğlu Vakfı – 350.000

16. İbrahim Çeçen ve Ailesi – IC Holding – 356.911

15. Mehmet Ziylan – FLO Mağazacılık – 400.000

14. Erdem Timur – Timur Holding – 450.000

13. Hakan Safi – Safi Holding – 520.000

12. Hülya Gedik – Gedik Holding – 620.000

11. Erman Ilıcak – Rönesans Holding – 630.000

10. Yaşar Ailesi – Yaşar Topluluğu – 685.000

9. Altınbaş Ailesi – Altınbaş Holding – 835.000

8. Fatih Öztürk – Bilfen Şirketler Topluluğu – 900.000

7. İbrahim Erdemoğlu – Erdemoğlu Holding – 960.000

6. Ferit F. Şahenk – Doğuş Grubu – 1.602.333

5. Cam Has-Nuri Has – Kadir Has Vakfı – 1.800.000

4. Tuncay Özilhan – Anadolu Grubu – 1.877.012

3. Fuat Tosyalı – Tosyalı Holding – 2.005.000

2. Vahap Küçük – LC Waikiki – 3.500.000

1. Koç Ailesi – Koç Holding – 5.581.630