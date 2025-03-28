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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Konut kredisi faizlerinde dengeler değişti! Bankalar bu sefer yukarı çekti

Merkez Bankası gecelik borç verme faizini yüzde 46'ya yükseltti. Bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verildi. Konut kredisinde faiz oranları bu gelişmeyle yeniden yükseldi. Bir kamu bankası geçen hafta 120 ay vadeli ve yüzde 2,59 faizli konut kredisi vermeye başlamıştı. Bu hafta kredi faiz oranını yüzde 3,09'a çıkardı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 13:15

Merkez Bankası gecelik borç verme faizini yüzde 46'ya yükseltti. Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verildi. Konut kredisinde dengeler değişti. Yeni yıl itibariyle düşen faiz oranları tekrar yükseldi.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİNDE YENİDEN YÜKSELİŞ

Merkez Bankası gecelik borç verme faizini yüzde 46'ya yükseltti. Konut kredilerinde faiz oranlarında yeniden artış yaşandı. Bir kamu bankası geçen hafta 120 ay vadeli ve %2,59 faizli konut kredisi vermeye başlamıştı. Bu hafta kredi faiz oranını %3,09'a çıkardı.

Diğer bir kamu bankasındaysa 2,68 olan faiz oranı 2,99'a yükseldi. Bir özel bankada 2,68 olan faizi 2,85 olarak revize etti. Şu an kamu bankaları arasında 120 ay vadeli en uygun faiz oranı %2,59 en yükseği ise %3,09.

1 MİLYON LİRALIK KONUT KREDİSİ KULLANAN BİR KİŞİ AYLIK NE KADAR ÖDER?

Buna göre en düşük faiz oranı olan 2,59'dan 120 ay vade ile 1 milyon liralık konut kredisi kullanan bir kişi aylık 27.162 lira taksit ödeyecek. Buna göre kredi müşterisi toplamda 3.286.124 lira geri ödeme yapacak.

Şu an özel bankalar arasında en düşük konut kredisi faizi %2,84 iken en yüksek %3,29. Buna göre %2,84 konut kredisi veren bir bankadan 120 ay vade ile 1 milyon lira konut kredisi çeken bir vatandaşın aylık ödemesi 29.421 lira. Kredi müşterisinin toplamda ödeyeceği rakamsa 3.549.364 lira olacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

2 milyon eve ne kadar kredi çıkar?
1. el konut alımında enerji sınıfı A olan ve değeri 2 milyon TL altındaki evler için %90'a kadar kredi kullanılabilir. Değeri 2 ila 5 milyon TL arasındaki evlerde ise kredi oranı %70 olarak uygulanabilir.
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