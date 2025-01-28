Konut kredisi ödeme detayları belli oldu! Ev almak isteyenler dikkat: Uzman isim 'Karı-koca çalışsa' diyerek tek tek anlattı

28 Ocak 2025 10:21 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 10:50

Merkez Bankası geçtiğimiz perşembe 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Merakla beklenen yılın ilk faiz kararı ile politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirdi. Kararın açıklanmasının ardından ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 2 milyon TL'lik taksit ödemeleri ve geri ödeme tutarları da netlik kazandı. Konut kredilerini değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise son rakamlar ve tabloya dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi. Para Politikaları Kurulu’nun kararı sonrası faiz oranı yüzde 45 oldu. TCMB, Aralık 2024’te 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini yüzde 50’den yüzde 47’e çekmişti.

Uzun süren faizde pas kararlarının ardından bu karar alınan ikinci faiz indirimi kararı oldu.

Kararın ardından gözler bankaların vatandaşlara sunduğu konut kredisi faiz oranlarına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ev almak isteyenler için konut kredileri ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

2 MİLYON TL'LİK KONUT KREDİSİ AYLIK ÖDEMESİ

TV100 canlı yayınında konut kredisi faizleriyle ilgili konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Türkiye'de ortalama ev fiyatları 3 milyon lira civarında. Hadi 2 milyon lira olduğunu varsayalım. 2 milyon - 3 milyon lira arasında. 2 milyon liralık bir ev almak istiyorsa kredi kullanacaksa şayet aylık 57 bin lira verecek.

Türkiye'de ortalama ücretler 30 bin lira civarında. Karı koca çalışsa 2 milyon liralık bir kredi alsa asgari ücreti 22 bin lira, hadi 22 bin liranın üzerinde 30 bin liraya çalışsa aylık 60 bin lira geliri olur, zaten 2 milyon kredi için 30 bin 30 bin 60 bin lira karı koca çalışıp geliri olan kişi 57 bin 932 lira yani 58 bin lirasını krediye verse kendisine kalır 2 bin lira. Elektriğini suyunu ödeyemez. Bu nedenle şu anda ev almak gerçekten çok zor.

'EV ALMAK GERÇEKTEN ÇOK ZOR'

Zaten şöyle; istatistiklere göre dünyada ev almanın en zor olduğu ülke zaten Türkiye şu anda. Hem ev fiyatları çok yüksek, krediler çok yüksek, bir de krediler de düşmeye başladığı zaman ev fiyatları da artmaya başlıyor. Yani şu anda cebinde diyelim ki 2 milyon lira parası olan birisi var, 3 milyon liraya ev alacak, 1 milyon lirası eksik, kredi almayı planlıyorsa krediler biraz düşünce evin fiyatı 3,5 milyon liraya çıkıyor ya da 4 milyon liraya çıkıyor.

Bu nedenle de Türkiye'de 2008, 2012, 2013'lere kadar ev almak, karı koca işte asgari ücret, asgari ücrete yakın rakamlarla dahi çalışıp kredi taksitlerini ödeyip bir ev alabilirdi ama şu anda Türkiye'de ev almak çok zor.

Anladığımız kadarıyla birkaç yıl daha bu çok zor olacak. Çünkü dediğimiz gibi hem ev fiyatları krediler düştükçe artıyor, aynı zamanda kredinin maliyeti de çok yüksek, en önemlisi de ücretler çok düşük. Ücretler bu kişilerin aylık taksitlerini ödemeye yetmez."