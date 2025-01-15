Konut krizine çözüm: Yüzde 100 vergi

15 Ocak 2025 10:45 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:46

İspanya, konut krizine çözüm bulmak için radikal adımlar atıyor. AB dışından ev alanlara %100 vergi getiriliyor. Hedef, spekülatif yatırımları engelleyip uygun fiyatlı konut erişimini artırmak.

İspanya​ hükümeti, ülkede giderek derinleşen konut krizine çözüm bulmak için Avrupa Birliği dışından gelen ev alıcılarına %100 vergi​ koymayı planlıyor. Başbakan Pedro Sanchez, artan ev fiyatları ve kiralarla mücadele etmek amacıyla kapsamlı bir reform paketi hazırladıklarını duyurdu.

KONUT KRİZİ BÜYÜYOR

Sanchez, konut krizinin İspanya’daki en büyük toplumsal sorunlardan biri olduğunu belirtti. “Batı, zengin ev sahipleri ve fakir kiracılar arasında iki sınıflı bir topluma dönüşme riskiyle karşı karşıya. Bu durumu tersine çevirmek için cesur adımlar atmalıyız,” dedi. Avrupa’da konut fiyatlarının son 10 yılda %48 arttığını ancak hane gelirlerinin aynı hızda yükselmediğini vurguladı.

YABANCILAR İÇİN YENİ VERGİ

Reform paketindeki en dikkat çeken madde, AB dışı vatandaşların İspanya’da satın aldığı evlere %100 vergi getirilmesi. Sanchez, 2023 yılında AB dışından gelen alıcıların 27.000 ev satın aldığını ve bunların çoğunun yatırım amaçlı olduğunu söyledi. “Konut sıkıntısı yaşadığımız bir dönemde bu tür spekülatif yatırımları artık karşılayamayız” diye ekledi.

DİĞER REFORMLAR

Hükümetin açıkladığı diğer tedbirler arasında şunlar yer alıyor:

• Uygun fiyatlı kiralar sunan ev sahiplerine vergi teşviki sağlanması.

• Kamuya ait sosyal konutların devlet mülkiyetinde kalmasının sağlanması.

• Boş konutların yenilenerek uygun fiyatla kiraya verilmesi.

• Turizm amaçlı kullanılan dairelerin “ticari işletme” olarak vergilendirilmesi.

ALTIN VİZE PROGRAMI KALKIYOR

Hükümet, daha önce 500 bin Euro’dan fazla gayrimenkul yatırımı yapan yabancılara oturma izni veren “Altın Vize” programını kaldıracağını açıklamıştı. Bu karar, yabancı yatırımın konut krizini derinleştirdiği algısına karşı alınmış bir önlem olarak görülüyor.

TURİZMİN ÇELİŞKİSİ

Konut krizine rağmen, İspanya ekonomisi turizme büyük ölçüde bağımlı. Turizm, ülkenin GSYH’sinin %13’ünü oluşturuyor ve yaklaşık 3 milyon kişiye istihdam sağlıyor. 2024’ün ilk 11 ayında İspanya’ya gelen turist sayısı 88,5 milyonu aşarak rekor kırdı. Ancak, turizmin neden olduğu konut sıkıntısı ve fiyat artışları, özellikle Barselona ve Alicante gibi bölgelerde yerel halkın tepkisine yol açtı.

Sanchez, turizmin ekonomi için önemini kabul etmekle birlikte, konut krizinin çözümünde öncelikli adımlar atılması gerektiğini belirtti. “Konut, refah devletinin beşinci sütunudur ve herkes için erişilebilir olmalıdır,” diyerek reformların arkasında duracağını vurguladı.