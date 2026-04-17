Ekonomi
Konut satışlarında Mart trafiği! İlk el satışlar yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri’ne göre Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında artarak 35 bin 725 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (), Mart ayı Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında artarak 35 bin 725 oldu. İkinci el ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında azalarak 77 bin 642 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,5, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini paylaştı; ilk el konut satışları artarken, ikinci el konut satışları ve yabancılara yapılan konut satışları azaldı, iş yeri satışlarında da genel bir düşüş gözlemlendi.
Mart ayında ilk el konut satış sayısı bir önceki yıla göre %1,3 artarak 35 bin 725 oldu.
Mart ayında ikinci el konut satışları bir önceki yıla göre %3,6 azalarak 77 bin 642 oldu.
Mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre %35,9 artarak 25 bin 978 olarak gerçekleşti.
Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yıla göre %20,0 azalarak bin 353 oldu.
Mart ayında ilk el iş yeri satışları bir önceki yıla göre %5,4 azalarak 3 bin 787 oldu.
Mart ayında ikinci el iş yeri satışları bir önceki yıla göre %12,3 azalarak 9 bin 712 oldu.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 25 BİN 978, DİĞER KONUT SATIŞLARI 87 BİN 389 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,9 oranında artarak 25 bin 978 oldu. Diğer konut satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 oranında azalarak 87 bin 389 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,9 diğer satışların payı yüzde 77,1 olarak gerçekleşti.

KategoriMart Ayı SatışlarıÖnceki Yıla Göre DeğişimToplam İçindeki Payı
İpotekli Konut Satışları25.978%35,9 Artış%22,9
Diğer Konut Satışları87.389%9,6 Azalış%77,1
Toplam Konut Satışları113.367Veri Yok%100

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL KONUT SATIŞLARI MART AYINDA YÜZDE 1,8 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 1,8 azaldı; ikinci el konut satışları yüzde 6,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 9,6 azaldı; ikinci el konut satışları yüzde 5,5 azaldı.

GöstergeKarşılaştırmaDeğişim (%)
İlk el konut satışlarıBir önceki yılın aynı ayına göre (Takvim etkilerinden arındırılmış)-1,8
İkinci el konut satışlarıBir önceki yılın aynı ayına göre (Takvim etkilerinden arındırılmış)-6,2
İlk el konut satışlarıBir önceki aya göre (Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış)-9,6
İkinci el konut satışlarıBir önceki aya göre (Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış)-5,5

YABANCILARA MART AYINDA BİN 353 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,0 oranında azalarak bin 353 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 oranında azalarak 4 bin 165 olarak gerçekleşti.

Mart ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 229 ile Rusya Federasyonu, 130 ile İran ve 84 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

BaşlıkDeğer
Mart Ayı Yabancıya Konut Satışı (Önceki Yıla Göre Değişim)Bin 353 (% 20,0 Azalış)
Mart Ayı Toplam Konut Satışları İçinde Yabancı Payı% 1,2
Ocak-Mart Dönemi Yabancıya Konut Satışı (Önceki Yıla Göre Değişim)4 Bin 165 (% 14,9 Azalış)
Mart Ayı En Çok Konut Alan UyruklarRusya Federasyonu (229), İran (130), Almanya (84)

İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI 3 BİN 787, İKİNCİ EL İŞ YERİ SATIŞLARI 9 BİN 712 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 oranında azalarak 3 bin 787 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 oranında azalarak 9 bin 712 oldu.

KategoriMart Ayı Satış AdediYıllık Değişim Oranı
İlk El İş Yeri Satışları3.787-5,4%
İkinci El İş Yeri Satışları9.712-12,3%

İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARI 698, DİĞER İŞ YERİ SATIŞLARI 12 BİN 801 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,1 oranında artarak 698 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 oranında azalarak 12 bin 801 oldu.

KategoriSatış Sayısı (Mart)Yıllık Değişim
İpotekli İş Yeri Satışları698% 60,1 Artış
Diğer İş Yeri Satışları12.801% 12,6 Azalış

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL İŞ YERİ SATIŞLARI MART AYINDA YÜZDE 8,3 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 8,3 azaldı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 14,8 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 4,3 azaldı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 7,1 azaldı.

Veri TürüDeğişim YüzdesiKarşılaştırma
İlk El İş Yeri Satışları (Takvim Etkilerinden Arındırılmış)% 8,3 azaldıBir önceki yılın aynı ayına göre
İkinci El İş Yeri Satışları (Takvim Etkilerinden Arındırılmış)% 14,8 azaldıBir önceki yılın aynı ayına göre
İlk El İş Yeri Satışları (Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış)% 4,3 azaldıBir önceki aya göre
İkinci El İş Yeri Satışları (Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış)% 7,1 azaldıBir önceki aya göre
