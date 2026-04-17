Konut satışlarında Mart trafiği! İlk el satışlar yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında artarak 35 bin 725 oldu. İkinci el konut satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında azalarak 77 bin 642 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,5, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,5 oldu.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,9 oranında artarak 25 bin 978 oldu. Diğer konut satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 oranında azalarak 87 bin 389 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,9 diğer satışların payı yüzde 77,1 olarak gerçekleşti.
|Kategori
|Mart Ayı Satışları
|Önceki Yıla Göre Değişim
|Toplam İçindeki Payı
|İpotekli Konut Satışları
|25.978
|%35,9 Artış
|%22,9
|Diğer Konut Satışları
|87.389
|%9,6 Azalış
|%77,1
|Toplam Konut Satışları
|113.367
|Veri Yok
|%100
Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 1,8 azaldı; ikinci el konut satışları yüzde 6,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 9,6 azaldı; ikinci el konut satışları yüzde 5,5 azaldı.
|Gösterge
|Karşılaştırma
|Değişim (%)
|İlk el konut satışları
|Bir önceki yılın aynı ayına göre (Takvim etkilerinden arındırılmış)
|-1,8
|İkinci el konut satışları
|Bir önceki yılın aynı ayına göre (Takvim etkilerinden arındırılmış)
|-6,2
|İlk el konut satışları
|Bir önceki aya göre (Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış)
|-9,6
|İkinci el konut satışları
|Bir önceki aya göre (Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış)
|-5,5
Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,0 oranında azalarak bin 353 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 oranında azalarak 4 bin 165 olarak gerçekleşti.
Mart ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 229 ile Rusya Federasyonu, 130 ile İran ve 84 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.
|Başlık
|Değer
|Mart Ayı Yabancıya Konut Satışı (Önceki Yıla Göre Değişim)
|Bin 353 (% 20,0 Azalış)
|Mart Ayı Toplam Konut Satışları İçinde Yabancı Payı
|% 1,2
|Ocak-Mart Dönemi Yabancıya Konut Satışı (Önceki Yıla Göre Değişim)
|4 Bin 165 (% 14,9 Azalış)
|Mart Ayı En Çok Konut Alan Uyruklar
|Rusya Federasyonu (229), İran (130), Almanya (84)
Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 oranında azalarak 3 bin 787 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 oranında azalarak 9 bin 712 oldu.
|Kategori
|Mart Ayı Satış Adedi
|Yıllık Değişim Oranı
|İlk El İş Yeri Satışları
|3.787
|-5,4%
|İkinci El İş Yeri Satışları
|9.712
|-12,3%
Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,1 oranında artarak 698 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 oranında azalarak 12 bin 801 oldu.
|Kategori
|Satış Sayısı (Mart)
|Yıllık Değişim
|İpotekli İş Yeri Satışları
|698
|% 60,1 Artış
|Diğer İş Yeri Satışları
|12.801
|% 12,6 Azalış
Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 8,3 azaldı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 14,8 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 4,3 azaldı; ikinci el iş yeri satışları yüzde 7,1 azaldı.
|Veri Türü
|Değişim Yüzdesi
|Karşılaştırma
|İlk El İş Yeri Satışları (Takvim Etkilerinden Arındırılmış)
|% 8,3 azaldı
|Bir önceki yılın aynı ayına göre
|İkinci El İş Yeri Satışları (Takvim Etkilerinden Arındırılmış)
|% 14,8 azaldı
|Bir önceki yılın aynı ayına göre
|İlk El İş Yeri Satışları (Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış)
|% 4,3 azaldı
|Bir önceki aya göre
|İkinci El İş Yeri Satışları (Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış)
|% 7,1 azaldı
|Bir önceki aya göre