Konut talebi artarak devam edecek

22 Ocak 2025 11:21 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:23

Mars Gayrimenkul Kurucusu ve CEO’su Hakan Bucak, 2024 yılına ait konut satış verilerini değerlendirdi.

2024 yılı konut satış verilerini değerlendiren Mars Gayrimenkul’ün Kurucusu ve CEO’su Hakan Bucak, “Vatandaşın konut talebi hiçbir zaman kesilmedi. Sadece talep ertelemesi dönemi yaşıyoruz. Bu talep önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. Mevduat faizindeki avantajlı durumu kullanan ve bu yüzden gayrimenkul alımını erteleyen ciddi bir potansiyel gayrimenkul yatırımcısı var. Faizlerdeki aşağı yönlü küçük kıpırdanmalar bile konut satışlarına olumlu yansıyor. Nitekim, son 6 aydaki artış hem bu hareketin sinyali oldu hem de gayrimenkuldeki yatırım avantajını net şekilde hissettirdi.” diye konuştu.

Bu yıl konuta talebi belirleyecek en önemli unsurun faiz oranları​ olduğunu belirten Bucak, “⁠Birinci el konutlara olan talep artışı, 2026 için önemli bir işaret fişeği. İkinci elde modern ve çağa uygun konut bulma sorunu birinci el satışlarını tetiklemeye başladı. Bu anlamda Birinci el konutlar için yeni kampanyalar, toplam satıştaki payın 2 kat artmasını sağlar.” ifadelerini kullandı.

Yabancıya konut satışına ilişkin rakamları da değerlendiren Hakan Bucak, “Bir diğer husus da yabancıya satış konusu… ⁠Yabancıya satışın bu kadar düşmesi kamunun bilgisi ve kontrolü dahilinde gerçekleşti. Yabancı konut alıcısına bürokratik olarak süreçlerde birçok engel getirildi. Bu da satışları etkiledi. Bir başka deyişle, “Yabancı almak istedi. Ancak biz ülke olarak satmak istemedik.”