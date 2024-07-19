Konutta kripto para ile ödeme yöntemi

19 Temmuz 2024 14:34 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 14:33

Ortak konut kredisi şartları netleşti! En az 2 kişi en fazla 5 kişi kredi çekebilirsiniz

Ortak konut kredisi şartları netleşti! En az 2 kişi en fazla 5 kişi kredi çekebilirsiniz

Konut alımlarında kripto paraların kullanım alanı giderek yaygınlaştı. Dubai’de 2021 yılından beri kripto para ile konut alımı yapılabiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Bitcoin ve Ethereum'u ödeme yöntemi olarak kullanarak mülk satışları oldukça yaygın. Türkiye’de de bazı anlaşmalı müteahhitlerin ödeme aracı olarak kripto parayı kabul ettiği biliniyor.

KONUTTA YENİ ÖDEME YÖNTEMİ KRİPTO

Dubai, kriptolar aracılığıyla mülk satın alımlarını 2021 yılında etkinleştirdi.

Gayrimenkulün geleceğini devrim niteliğinde değiştirecek adımı atan Dubai'nin yanı sıra İspanya, Kuzey Kıbrıs, Karadağ'da da kripto para ile konut yatırımı yapılabiliyor.

Küresel gayrimenkul yatırımcıları için kolaylık ve opsiyonellik sunan bu yöntemi kullanmak için kripto para ile işlem yapmaya açık olan işletmeleri bulmak gerekiyor. Çünkü Dubai’de her müteahhidin kripto parayı kabul etmiyor.

Dubai'deki birçok yerel firma kripto paralara ısınma eğilimde. Birleşik Arap Emirlikleri'nde kriptoya ilgide önemli bir artış var.

HER 10 KONUTTAN 1'İ KRİPTO PARA İLE ALINIYOR

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Vartur Emlak Yöneticisi Şerif Varlı, Türklerin Dubai’de gayrimenkul yatırımı yaparken kripto paraları kullanmaya başladığını ifade etti.

Varlı, “Türklerin de kripto ile konut alımına ilgisi yüksek. Her 10 konuttan 1’i kripto para ile alınıyor” dedi.

Şerif Varlı, Türk alıcıların 300 bin dolardan 130 milyon dolara kadar geniş bir fiyat skalasında ilgi gösterdiklerini ifade etti.

KRİPTO PARA İLE NASIL KONUT ALINIR?

Varlı Dubai’deki kripto para ile yatırım sürecinden de bahsetti;

“Kripto para kabul eden bir emlakçı bulun. Satış şartlarında anlaşman.

İşlemin Dubai’nin emlak düzenlemelerine uygun olduğundan emin olmak gerekiyor. Anti-para aklama (AML) yasalarına uygun olarak kripto paranın kaynağını kanıtlamanız gerekir.

Ödeme süreci, anlaşmalı kripto para miktarının cüzdanınızdan satıcının cüzdanına transfer edilmesiyle olur.

Akıllı kontrat kullanımı, işlem sürecini otomatikleştirip güvence altına alabilir. Ödeme onaylandıktan sonra, mülk tapusu adınıza devredilir."

DUBAİ KRİPTO MERKEZİ OLUYOR

BAE Dubai'nin bölgesel bir kripto merkezi olmasını sağlamak için kripto dostu düzenlemelerle sanal varlıkları teşvik etmeye devam ediyor. Dubai, yabancı kripto şirketlerini bölgeye çekmeye önemli ölçüde yardımcı olan bir yasa da çıkarmıştı.

Firmalar Dubai'de müşterilerin ticaret lisanslarını ve vize ücretlerini Bitcoin, Ethereum veya Tether ile ödemelerine de izin veriyor.