Körfez ülkelerinden Karadeniz'e direkt uçuşlar başladı! Arap turist para akıtacak
Körfez'in en zengin ülkelerinden biri olan Bahreyn'den, doğal güzellikleriyle bilinen Rize'ye ilk uçak indi. 151 yolculu uçak, su takıyla karşılandı. Charter seferleri, haftada 2 gün şeklinde planlanırken, turizmciler Arap turistlerin bölgeye döviz getirecek olmasından oldukça memnun.
Doğasıyla ünlü Rize, yurt dışından seferlere sahne olmaya devam ediyor. Orta Doğu'dan Karadeniz şehrine yeni uçuş başlatıldı.
Bahreyn'den Rize-Artvin Havalimanı'na ilk charter seferi yapıldı.
Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Karadeniz'in turizm merkezlerinde önemli bir yere sahip olan Rize'de ve çevre illerde turist hareketliliği artıyor.
BAHREYN'DEN İLK UÇAK GELDİ
Rize Valiliği, bu kapsamda charter seferlerinin bugün başladığını duyurdu. Bahreyn'den ilk turist kafilesini taşıyan uçak, havalimanına iniş yaptı. Su takıyla karşılama gerçekleştirildi.
HAFTADA 2 GÜN PLANLANIYOR
Charter seferleri, haftada 2 gün şeklinde planlandı. Valilik, konuyla ilgili açıklamada bulundu:
Valiliğimiz ve Valimiz İhsan Selim Baydaş'ın girişimleriyle Orta Doğu ülkelerinden haftada 2 gün planlanan charter seferler kapsamında Bahreyn'den havalanan THY uçağı, 151 yolcu ve 4 mürettebatıyla saat 06.57'de Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı.