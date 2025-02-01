KOSGEB desteklerinde büyük artış! Üst limit arttı: Resmi Gazete'de yayımlandı

01 Şubat 2025 12:37 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 12:37

KOBİ'lere sağlanan finansal destekte üst sınır 3 milyon liradan 10 milyon liraya yükseldi.

KOBİ'lere iki yeni destek! Ayrıntılar belli oldu: 50 milyon liraya kadar kredi fırsatı

KOBİ'lere iki yeni destek! Ayrıntılar belli oldu: 50 milyon liraya kadar kredi fırsatı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla KOSGEB tarafından sağlanan destek miktarı artırıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile destek üst limiti 3 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltildi. Söz konusu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖNCELİK İMALAT SANAYİSİNE VERİLECEK

Aynı zamanda, KOSGEB tarafından sunulan hizmet ve desteklerden yararlanacak işletmelerin sektörel ve bölgesel önceliklerini belirleyen karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, özellikle imalat sanayi sektöründeki işletmeler öncelikli destek kapsamına alındı.

BÖLGELERE GÖRE DESTEK ORANLARI BELİRLENECEK

KOSGEB'in yürüttüğü program ve projelerde, destek oranları ve limitleri bölgesel ve sektörel ihtiyaçlara göre farklılık gösterebilecek. Coğrafi bölgelere göre kota ve kontenjan uygulamaları da esnek hale getirilecek.

GENİŞ KAPSAMLI DESTEK ALANLARI

Destek programı kapsamında madencilik ve taş ocakçılığı, enerji üretimi ve dağıtımı, su temini ve atık yönetimi, inşaat, ulaştırma ve depolama, telekomünikasyon, bilişim hizmetleri, danışmanlık faaliyetleri ve idari destek hizmetleri gibi birçok sektör destek kapsamına alındı. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, KOSGEB desteklerinden yararlanarak büyüme ve gelişme fırsatlarını değerlendirebilecek.