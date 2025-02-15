KOSGEB’den büyük destek! 52 bin KOBİ’ye can suyu olacak: Detaylar belli oldu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2025 yılında Türkiye’nin ekonomik vizyonuna katkı sağlamak amacıyla 52 bin KOBİ ve girişimciye destek verecek. Özellikle kadın girişimcilere yönelik desteklerini artırmayı hedefleyen KOSGEB, geçen yıl 7 bin 41 kadına sağladığı desteği bu yıl 8 bin 500’e çıkararak toplam girişimcilik destekleri içindeki kadın girişimci payını %27’ye yükseltmeyi planlıyor.

TEKNOLOJİ VE İNOVASYONA GÜÇLÜ DESTEK

KOBİ’lerin orta yüksek ve yüksek teknoloji üretimini artırması için de çalışmalarını sürdüren KOSGEB, bu kapsamda 2 bin 200 işletmeye destek sağlayacak. Bu alandaki desteklerin toplam içindeki payının %26’ya ulaşması hedefleniyor.



Yeşil dönüşüm projelerine de katkı sunacak olan KOSGEB, çevre dostu üretim süreçlerini teşvik etmek amacıyla 1.100 işletmeye destek vermeyi planlıyor. Ayrıca dijital dönüşüm yatırımlarına yönelik destekler kapsamında, 2025 yılında 120 işletmeye finansal katkı sağlanacak.

YERLİ ÜRETİM VE İHRACATA KATKI

Yerli teknoloji yatırımlarını teşvik etmek amacıyla KOSGEB, 2025 yılı içinde 50 yeni teknolojik ürünün yatırımını desteklemeyi ve 15 yerli üretim ürününe katkı sunmayı amaçlıyor. Öte yandan, KOBİ’lerin ihracattaki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren kurum, bu yıl KOBİ’lerin ihracat içindeki oranını %34’e çıkarmayı hedefliyor.

FİNANSMAN VE İMALAT SEKTÖRÜNE ODAKLANMA

KOSGEB’in 2025 yılı destek planında finansman desteği sağlanacak işletme sayısının 1.250’ye ulaşması bekleniyor. Bununla birlikte, imalat sanayisinin destekler içindeki payını artırmayı hedefleyen kurum, geçen yıl %72,6 olan oranı bu yıl %74’e çıkarmayı planlıyor.



2025 yılında KOBİ’lerin büyümesini, dijitalleşmesini ve ihracat kapasitesini artırmayı hedefleyen KOSGEB, Türkiye’nin ekonomik gelişimine önemli katkılar sunmaya devam edecek.