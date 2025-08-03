Köye dönüşe teşvik paketi hazır: Toprak, ev ve kredi verilecek

Tarımda yaş ortalamasının 59’a çıkması ve genç çiftçi oranının yüzde 5’te kalması üzerine hükümet harekete geçti. Gençlerin köye dönüp üretime katılmasını sağlamak için bedelsiz arazi, düşük faizli kredi ve konut desteğini kapsayan teşvik paketi hazırlanıyor.

Tarımda yaş ortalamasının 59’a yükseldiği Türkiye’de, genç nüfusun kırsala yönlendirilmesi için kapsamlı bir teşvik paketi hazırlanıyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) son toplantısında alınan karar doğrultusunda; eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin köye dönerek üretime katılmasını sağlamak amacıyla bedelsiz arazi tahsisi, düşük faizli kredi imkânları, ev sahibi olmayı kolaylaştıracak destekler ve çeşitli teşvikler gündeme alındı.

GENÇ ÇİFTÇİ ORANI YÜZDE 5’TE KALDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre tarımda çalışan nüfus hızla yaşlanırken, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı yaklaşık 2,3 milyon çiftçinin yalnızca yüzde 12’si 40 yaşın altında. Genç çiftçilerin oranının yüzde 5 seviyelerinde olması, kırsalda sürdürülebilir üretimi riske atıyor.

BAKANLIKLARA TALİMAT

EKK toplantısında ilgili bakanlıklara, gençlerin tarımsal üretime kazandırılması için somut öneriler hazırlamaları talimatı verildi. Bu çerçevede, köyüne dönmek isteyen gençlere bedelsiz arazi sağlanması, düşük faizli kredi imkânı tanınması ve konut yapımı için destek verilmesi gibi adımlar masada.

Kısa süre içinde devreye alınacak planla hem gençlerin kendi işlerini kurması hem de kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.