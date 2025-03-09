Kredi çekip yatırım yapacaklar dikkat! En net tuzağı açıkladı

Yeterli birikimi olmayanlar, nakit ihtiyacı için bankalara başvuruyor ve çektiği krediyi TL mevduata ya da başka yatırım araçlarına yatırıp kar etmeyi düşünüyor. Ancak uzmanından uyarı geldi. Bankaların sunduğu faiz oranları ile yatırım yapmayı düşünenler, çoğunlukla hesaplama hataları yaparak zarar edebiliyor. İşte ihtiyaç kredisiyle yatırım yapanların bilmesi gerekenler.

Son dönemde, özellikle yeterli birikimi olmayan birçok vatandaş, nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bankalardan ihtiyaç kredisi çekiyor. Ancak, bu kredileri yatırım yapmak için kullanma fikri, için uyarılar geldi. İşte ihtiyaç kredisi çekip, bu krediyi TL mevduatına yatırarak kar elde etmeyi planlayanlar için bilinmesi gerekenler.

İHTİYAÇ KREDİSİYLE YATIRIM YAPMAK MANTIKLI MI?

İhtiyaç kredisi çekip, bu krediyi TL mevduatına yatırarak kar elde etmeyi planlayanlar, kredi maliyetlerini doğru hesaplamadıkları takdirde, bekledikleri kazancı elde edemiyor.

Kanal D'ye konuşan Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, bir kredi çekmeden önce yalnızca faiz oranı üzerinden değerlendirme yapmanın yanıltıcı olabileceğini ifade etti. Turan, faizlerin yüksek olduğu ortamda para kazanmanın neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

KREDİ ÇEKECEKLERİ UYARDI

Bilal Emin Turan'ın açıklamaları şöyle;

"Kredi alırken hesap yanlış yapılıyor. En başta kredi maliyetlerini doğru bir şekilde hesaplamak gerekiyor. İsterseniz yüzde 3 ile, isterseniz yüzde 5 ile kredi çekin, sonunda toplam maliyete bakmalısınız.

YANLIŞ HESAP YAPILIYOR

Örneğin, faiz oranı yüzde 3 diyelim. Yüzde 3 faizle kredi çekildiğinde, normalde 12 ay üzerinden hesaplandığında 36 olması gerekir. Ancak, o faiz oranı maliyetlerle birlikte iki katına çıkabiliyor. Yani kredinin toplam maliyeti yüzde 60’a çıkıyor. Eğer faiz oranı yüzde 3,5 olursa, bu oran yüzde 70’i bulur. Eğer bir yıl içerisinde yüzde 60-70 kazanç sağlamazsanız, bu maliyetlere katlanmanın hiçbir anlamı yok. Yani, bu mantıklı bir hareket değil.

KREDİ KARTINI KULLANMAK DAHA AVANTAJLI

İhtiyaç dahilindeki harcamalar için sadece kredi kartını kullanmak avantajlı olabilir. Büyük markalar ve önde gelen e-ticaret siteleri, satılan ürünlerde 12 aya varan artı taksit ödemeli kampanyalar sunuyor. Kredinin faiz maliyetine katlanmak yerine, vade farksız taksit avantajını kullanmak çok daha mantıklı bir seçenek olabilir."