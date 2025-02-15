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 | İrem Çınar

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İhtiyaç kredisi oranları güncellendi: İşte 12 ay vadeli 250 bin TL'nin geri ödemesi

BDDK, ihtiyaç kredilerinde yeni düzenlemeye gitti. 36 ay vadeli krediler için limit 125 bin TL’ye, 24 ay vadeli kredilerde ise 125 bin TL-250 bin TL aralığına çıkarıldı. Bu gelişmeyle birlikte vatandaşlar, en avantajlı kredi seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki, 12 ay vadeli 250 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için bankaların uyguladığı faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İhtiyaç kredisi oranları güncellendi: İşte 12 ay vadeli 250 bin TL'nin geri ödemesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 13:08

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihtiyaç kredisi limitlerine yönelik önemli bir düzenlemeye imza attı. Yapılan değişiklikle birlikte tüketicilerin kredi kullanım imkanları genişletilirken, bankalar arasındaki rekabet de iyice hız kazandı.

Yeni düzenleme kapsamında, daha önce 36 ay vade için 50 bin TL olan kredi limiti 125 bin TL'ye yükseltildi. 24 ay vadeli kredilerde ise 100 bin TL olan üst sınır, 125 bin TL ile 250 bin TL arasında değişen bir aralığa çıkarıldı. Bu güncelleme, daha yüksek tutarlarda krediye erişim sağlamak isteyen tüketiciler için büyük bir fırsat sundu.
Kredi limitlerindeki artış, vatandaşların finansman ihtiyaçlarını karşılamada daha esnek seçeneklere sahip olmasını sağlarken, bankalar arasında da daha cazip tekliflerin sunulmasına neden oldu. En uygun kredi faiz oranlarını araştıran tüketiciler, farklı bankaların kampanyalarını incelemeye başladı. Şu an için en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı %2,99 olarak dikkat çekiyor.

İşte bazı bankaların faiz oranları ve ödeme planları:

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,05
Aylık Taksit: 28.629,48 TL
Toplam Ödeme: 344.991,26 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 28.712,87 TL
Toplam Ödeme: 345.991,94 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı %3,99
Aylık Taksit 28.504,61 TL
Toplam Ödeme 343.492,82 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %4,01
Aylık Taksit: 28.546,21 TL
Toplam Ödeme: 343.992,02 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 28.817,29 TL
Toplam Ödeme: 347.244,98 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı %3,79
Aylık Taksit 28.090,34 TL
Toplam Ödeme 338.521,58 TL

ING

Faiz Oranı %3,79
Aylık Taksit 28.090,34 TL
Toplam Ödeme 338.334,08 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı %3,49
Aylık Taksit 27.474,61 TL
Toplam Ödeme 331.132,82 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 28.817,29 TL
Toplam Ödeme: 345.807,48 TL


ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %2,99

5.000-50.000 TL arasında geçerli 36 ay vade ile ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,92
Aylık Taksit: 28.359,28 TL
Toplam Ödeme: 341.561,36 TL

TEB

Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 28.504,61 TL
Toplam Ödeme: 343.492,82 TL

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Sıkça Sorulan Sorular

İhtiyaç kredisi maksimum kaç TL?
Çekebileceğiniz maksimum ihtiyaç kredisi tutarı yasalarla sınırlandırılmıştır. Buna göre aylık taksit ödemeleriniz, belgelenebilir aylık gelirinizin %50'sini geçemez. Yüzde elliye kadar olan kısım için kredi kullanmanız mümkün.
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