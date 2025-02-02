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Sıfır faizli kredi yarışı kızıştı! İşte bankaların faizsiz kredi fırsatları

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
02 Şubat 2025 11:58 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 12:20

Kredi çekmek isteyen vatandaşlara güzel haber geldi. Faizsiz kredilerde yeni dönem başladı. Bankalar vatandaşlara 55 bin liraya kadar faizsiz kredi imkânı sunmaya başladı. Peki hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? En yüksek faizsiz kredi veren banka hangisi, şartları nelerdir? İşte faizsiz kredi hakkında merak edilenler...

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar için beklenen haber geldi. Bankalar sıfır faizli kredi kampanyalarını art arda açıklamaya başladı. Bankalar ise 2025 yılında yeni dönem başlattı. Faizsiz kredi miktarında tavan 55 bin TL olarak belirlendi. Üstelik vatandaşların sıfır faizli kredi çekmek için şubeye gitmesine de gerek yok. Bankaların dijital uygulamaları üzerinden banka müşterisi olabilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. Başvurusu onaylanan krediler de anında vatandaşların hesaplarına aktarılabilir. İşte milyonlarca vatandaş tarafından detayları merak edilen faizsiz kredi şartları... 

Sıfır faizli kredi üst sınırı değişti! 55 bin TL nakit fırsatı: İşte faizsiz kredi veren bankalar - 1. Resim

YENİ MÜŞTERİ OLMA VE FİNDEKS NOTU 

Bankaların faizsiz kredi kampanyalarından faydalanmak için bazı koşullar bulunuyor. Bunların başında, yeni müşteri olma zorunluluğu öne çıkıyor. Yani, yalnızca bankaların yeni müşterisi olan kişiler faizsiz kredi fırsatlarından yararlanabiliyor. 

Ayrıca, bazı bankalar, kredi başvurusu yapacak kişilerden yüksek bir Findeks notu talep edebiliyor. Bu durum, kredi başvurusu sırasında dikkate alınan önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Sıfır faizli kredi üst sınırı değişti! 55 bin TL nakit fırsatı: İşte faizsiz kredi veren bankalar - 2. Resim

Akbank

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 55.000 TL

Vade: 6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan kredi ile 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans

Sıfır faizli kredi üst sınırı değişti! 75 bin TL nakit fırsatı: İşte faizsiz kredi veren bankalar - 2. Resim

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 55.000 TL

Vade: 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL'ye varan ek hesap

Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Faizsiz kredi seçeneği sunan bankalar listelendi

TEB

Faiz Oranı: %0(Faizsiz)

Toplam: 55.000 TL

Vade: 6 ay vadeli, 30.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Faizsiz kredi seçeneği sunan bankalar listelendi - 1. Resim

QNB

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 55.000 TL

Vade: 3 ay vadeli, 30.000 TL kredi ile 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

Nakit ihtiyacı olanlara müjde! Faizsiz kredi seçeneği sunan bankalar listelendi - 3. Resim

Enpara

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 35.000 TL

Vade: 6 aya varan vade ile, 35.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

Faizsiz kredi aldatmacasına dikkat! Bankalar kredi yarışına girdi

Albaraka

Finansman Oranı: %0

Toplam: 25.000 TL

Vade: 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan finansman

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Kaynak: Tgrthaber.com

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