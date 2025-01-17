Kredi kartı aidatı ödeyenler dikkat! Bu yöntemle cebinizden para çıkmayacak

17 Ocak 2025 12:09 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 12:31

Türkiye’de kredi kartı kullanım oranı hızla artarken, toplam kart sayısı 129 milyona ulaştı. Ancak, Ocak ayında yükseltilen kredi kartı aidat ücretleri, pek çok tüketicinin tepkisini çekti. Bankalar, yasal düzenlemelerle aidat talep etme yetkisini elinde bulunduruyor. Buna karşın, tüketiciler aidatsız kart seçeneklerini değerlendirerek masraflardan kaçınmayı tercih edebiliyor.

Türkiye​'de kredi kartı​ kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısı 129 milyona ulaştı. Bu rakamın 67 milyonluk kısmı, 15 yaş ve üstü bireylerden oluşuyor. Bu da kişi başına ortalama iki kredi kartı düştüğünü gösteriyor. Ancak artan kredi kartı sayısıyla birlikte yıllık aidat masrafları da tüketicilerin bütçesini zorlamaya başladı.

AİDAT ÜCRETLERİ VE TÜKETİCİ TEPKİLERİ

Yıllık kredi kartı aidat ücretleri, özellikle yeni yılın başlangıcı olan Ocak ayında yapılan artışlarla tüketicilerin eleştirilerine neden oluyor. Aidat ödemeleri, birden fazla kredi kartı kullanan tüketiciler için ciddi bir yük haline gelmiş durumda. Bu durum, sosyal medya platformlarında ve şikayet sitelerinde aidat ücretlerine yönelik tepkilerin artmasına yol açtı. Ocak ayıyla birlikte bu konudaki şikayetlerde gözle görülür bir artış yaşandı.

BANKALARIN AİDAT ÜCRETİ TALEP ETME HAKKI

Kredi kartı aidatları, hukuki bir çerçeveye oturtulmuş durumda. 3 Ekim 2014'te yayımlanan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" bankaların bu ücretleri talep etme hakkını yasal zemine oturttu. Bu düzenleme, 7 Mart 2020'de yapılan yeni yönetmelikle daha da güçlendirildi.

TÜKETİCİYİ KORUYAN DÜZENLEMELER

Her ne kadar bankalar kredi kartı aidatı talep etme hakkına sahip olsa da, tüketiciyi koruyan düzenlemeler de var. Yasalar, bankalara aidatsız kredi kartı sunma zorunluluğu getiriyor. Tüketiciler, aidat ücreti talep edilen kartlarını, aidatsız bir kartla değiştirme hakkına sahip ve bankalar bu talebi karşılamak zorunda.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÖNE ÇIKIYOR

Artan aidat ücretlerine karşı tüketiciler, aidatsız kredi kartı seçeneklerini değerlendirmeye yöneliyor. Bunun yanı sıra bazı bankalar, aidat ücretlerini geri ödemeyi vaat eden kampanyalarla tüketicilere cazip teklifler sunuyor. Ancak bu çözümler, aidat artışlarının neden olduğu memnuniyetsizliği tam anlamıyla gideremiyor.