Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Ziraat Bankası'ndan kaçırılmayacak fırsat: Bugünden itibaren başlıyor

03 Ocak 2025 10:48 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:57

Kredi kartı borcu olanlara müjde niteliğinde bir haber geldi. Ziraat Bankası, bugünden itibaren özel bir borç kapatma kredisi kampanyası ile borcu olan vatandaşların borç yükünü hafifletecek.

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Ocak ayı kira artış oranı belli oldu! Ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Ziraat Bankası, yeni yılın ilk günlerinde borç yükü altında zorlanan vatandaşlar için dikkat çeken bir kredi kampanyası başlattı. Banka, farklı finansal kuruluşlara veya bankalara 100.000 TL'ye kadar borcu bulunan bireyler için özel bir borç kapatma kredisi sunuyor. Kampanya, ödeme güçlüğü çeken kişilere finansal rahatlama sağlamayı hedefliyor ve bugünden itibaren geçerli olacak.

BORÇLAR TEK KREDİDE TOPLANIYOR

Bu kampanya sayesinde, vatandaşlar birden fazla kuruma olan borçlarını tek bir çatı altında toplayarak daha kolay yönetebilir hale gelecek. Yeni krediyle borç sahipleri, ödeme planlarını düzenleyip daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilecek. Kampanya, 100.000 TL'ye kadar olan borçlar için düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor.

BAŞVURU YOLLARI

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, banka şubelerinin yanı sıra Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması üzerinden de işlem yapabilecek.