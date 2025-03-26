Kredi kartı kullananlar dikkat! Uzman isim tüketicileri uyardı: İadesi için başvuru yapabilirsiniz

Prof. Dr. Ebru Ceylan, kredi kartı kullanıcılarının yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, özellikle yüksek aidat ücretlerine vurgu yaptı. Ceylan, "Kart aidatlarının yasal olup olmadığı tartışılmaya devam ediyor. Ancak bankalar, müşterilerine aidatsız kredi kartı seçeneği sunmak zorunda" dedi. Ayrıca, sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamayacağını belirten Ceylan, kredi kartı sözleşmesinde tüketicinin onay vermesi halinde yıllık ve ek kart aidatlarının yasal olduğunu, ancak tüketicilerin aidat iadesi için başvurabileceğini ifade etti.

2024 yılının sonunda kredi kartı borçlularının sayısının 1 milyon 375 bine ulaştığı bildirildi. Tüketici Hukuku Uzmanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Ceylan, bankaların takipteki alacaklarının arttığını ve faiz oranlarındaki yükselişin tüketiciler üzerindeki mali yükü daha da artırdığını vurguladı.

ASGARİ ÖDEME VE GECİKME FAİZLERİ YÜKSELİYOR

Prof. Dr. Ceylan, birçok tüketicinin yalnızca kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğine dikkat çekerek, asgari ödeme yapılmadığında devreye giren gecikme faizlerinin borçları hızla artırdığını ifade etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 26 Eylül 2024 tarihli kararıyla kredi kartlarında asgari ödeme oranlarında değişikliğe gidildiğini belirten Ceylan, 50 bin TL altındaki kredi kartları için asgari ödeme oranının %20’ye, 50 bin TL üzerindeki kartlar için ise %40’a yükseltildiğini açıkladı.



Ayrıca, 27 Eylül 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası kararına göre, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarının, kredi kartı borcunun durumuna göre farklılık gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kredi kartı sözleşmelerinin bankalar tarafından tek taraflı olarak hazırlandığını belirten Ceylan, tüketicilerin sözleşme şartlarını dikkatlice incelemeleri gerektiğini söyledi. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 24. maddesine göre, bankaların kredi kartı sözleşmelerinin bir örneğini tüketiciye vermekle yükümlü olduğunu vurgulayan Ceylan, ayrıca sözleşmede yer almayan faiz, komisyon ve masrafların tüketiciden tahsil edilmesinin yasak olduğunu belirtti.



Tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan "haksız şartların" hukuken geçersiz sayıldığını ifade eden Ceylan, bankaların kredi kartı kullanımına dair tüm şartları şeffaf bir şekilde tüketicilere sunması gerektiğini dile getirdi.

KREDİ KARTI AİDATLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2025 yılı itibarıyla kredi kartı aidatlarının ciddi seviyelere ulaştığını aktaran Ceylan, bu aidatların yasal olup olmadığına dair tartışmaların sürdüğünü ifade etti. Merkez Bankası’nın 7 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine göre, bankaların tüketicilere aidatsız kredi kartı seçeneği sunma zorunluluğu bulunduğunu hatırlattı.



Sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamayacağını belirten Ceylan, tüketicinin onayı olması durumunda yıllık kart aidatı ve ek kart aidatlarının yasal olduğunu söyledi. Ancak aidat ödemek istemeyen tüketicilerin, kredi kartı aidatlarının iadesi için Tüketici Hakem Heyetleri’ne ve TÜBİS sistemi üzerinden başvuruda bulunabileceklerini ve bu sürecin masrafsız ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebileceğini ifade etti.