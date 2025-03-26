Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Kredi kartı kullananlar dikkat! Uzman isim tüketicileri uyardı: İadesi için başvuru yapabilirsiniz

Prof. Dr. Ebru Ceylan, kredi kartı kullanıcılarının yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, özellikle yüksek aidat ücretlerine vurgu yaptı. Ceylan, "Kart aidatlarının yasal olup olmadığı tartışılmaya devam ediyor. Ancak bankalar, müşterilerine aidatsız kredi kartı seçeneği sunmak zorunda" dedi. Ayrıca, sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamayacağını belirten Ceylan, kredi kartı sözleşmesinde tüketicinin onay vermesi halinde yıllık ve ek kart aidatlarının yasal olduğunu, ancak tüketicilerin aidat iadesi için başvurabileceğini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 17:28

2024 yılının sonunda kredi kartı borçlularının sayısının 1 milyon 375 bine ulaştığı bildirildi. Tüketici Hukuku Uzmanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Ceylan, bankaların takipteki alacaklarının arttığını ve faiz oranlarındaki yükselişin tüketiciler üzerindeki mali yükü daha da artırdığını vurguladı.

ASGARİ ÖDEME VE GECİKME FAİZLERİ YÜKSELİYOR

Prof. Dr. Ceylan, birçok tüketicinin yalnızca kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğine dikkat çekerek, asgari ödeme yapılmadığında devreye giren gecikme faizlerinin borçları hızla artırdığını ifade etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 26 Eylül 2024 tarihli kararıyla kredi kartlarında asgari ödeme oranlarında değişikliğe gidildiğini belirten Ceylan, 50 bin TL altındaki kredi kartları için asgari ödeme oranının %20’ye, 50 bin TL üzerindeki kartlar için ise %40’a yükseltildiğini açıkladı.

Ayrıca, 27 Eylül 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası kararına göre, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarının, kredi kartı borcunun durumuna göre farklılık gösterdiği bilgisi paylaşıldı.

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kredi kartı sözleşmelerinin bankalar tarafından tek taraflı olarak hazırlandığını belirten Ceylan, tüketicilerin sözleşme şartlarını dikkatlice incelemeleri gerektiğini söyledi. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 24. maddesine göre, bankaların kredi kartı sözleşmelerinin bir örneğini tüketiciye vermekle yükümlü olduğunu vurgulayan Ceylan, ayrıca sözleşmede yer almayan faiz, komisyon ve masrafların tüketiciden tahsil edilmesinin yasak olduğunu belirtti.

Tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan "haksız şartların" hukuken geçersiz sayıldığını ifade eden Ceylan, bankaların kredi kartı kullanımına dair tüm şartları şeffaf bir şekilde tüketicilere sunması gerektiğini dile getirdi.

KREDİ KARTI AİDATLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2025 yılı itibarıyla kredi kartı aidatlarının ciddi seviyelere ulaştığını aktaran Ceylan, bu aidatların yasal olup olmadığına dair tartışmaların sürdüğünü ifade etti. Merkez Bankası’nın 7 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine göre, bankaların tüketicilere aidatsız kredi kartı seçeneği sunma zorunluluğu bulunduğunu hatırlattı.

Sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamayacağını belirten Ceylan, tüketicinin onayı olması durumunda yıllık kart aidatı ve ek kart aidatlarının yasal olduğunu söyledi. Ancak aidat ödemek istemeyen tüketicilerin, kredi kartı aidatlarının iadesi için Tüketici Hakem Heyetleri’ne ve TÜBİS sistemi üzerinden başvuruda bulunabileceklerini ve bu sürecin masrafsız ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizleri zirveye koşuyor: İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, Mehmet Şimşek son noktayı koydu! Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
ETİKETLER
#bankacılık
#faiz
#kahve içiyor
#tır
#tüketici
#kredi kartı borcu
#kredi kartı
#kredi kartı
#borç
#Kredi Kartı Alacakları
#Asgari Ödeme
#Gecikme Faizi
#Tüketici Hakkı
#Tüketici Hukuku
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.