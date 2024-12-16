Kredi kartı limitleri değişiyor mu? BDDK'dan açıklama gecikmedi: İddialara son noktayı koydu!

16 Aralık 2024 14:05 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 14:11

Kredi kartı limitleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. BDDK'dan gelen son dakika açıklaması gündeme bomba gibi düştü. 'Gerçek gelirle limit' uygulaması şimdilik askıya alındı. İşte tüm ayrıntılar...

Son günlerde kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılan kredi kartı limitlerine yönelik düzenleme iddialarına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklık getirildi. CNBC-e’nin haberine göre, BDDK​ kaynakları, sosyal medyada gündem olan bu düzenleme iddialarını yalanladı ve herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirtti.

GÜNDEME NASIL GELMİŞTİ?

2025 yılında bankaların, tüketicilerin gelir​ ve harcama alışkanlıklarını esas alarak kredi kartı limitlerini belirleyeceği iddia edilmişti. Bu düzenleme kapsamında, SGK ve bankaların iş birliğiyle oluşturulacak ekiplerin, bireylerin gelir ve harcama detaylarını inceleyeceği öne sürülmüştü. İddiaya göre, gelir beyanının yanı sıra tüketicinin kredi notu ve ödeme geçmişi gibi unsurlar da limit belirlemede etkili olacaktı. Ayrıca, kart limitlerinin tüketicinin "gerçek gelirinin" dört katını aşmayacak şekilde sınırlandırılacağı belirtilmişti. Bu adımın, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele stratejisinin bir parçası olarak hayata geçirilmesi planlandığı öne sürülüyordu.

BDDK KAYNAKLARI İDDİALARI YALANLADI

Ancak, BDDK kaynaklarının açıklamasıyla bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı netlik kazandı. Sosyal medyada tartışma konusu olan bu haberlerin ardından yapılan açıklama, vatandaşların konu hakkındaki kafa karışıklığını gidermiş oldu.