Kredi kartı sahipleri dikkat! Limit düzenlemesi erteleniyor

Kredi kartı sahiplerini etkileyecek limit değişikliği uygulamasıyla ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartları borçlarının yapılandırılması ve limitlerin yeniden düzenlenmesiyle ilgili düzenlemeyi erteledi.
BDDK'nın aldığı karara göre, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacaktı Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacaktı.
Ayrıca bankalar, son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını dikkate alacak. Bankalar kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecekti.
BDDK tarafından bankalara tanınan 3 aylık hazırlık süresinde sona gelinirken uygulamanın askıya alındığı öğrenildi. Bankacılık çevreleri, bankaların konuyla ilgili BDDK'ya dönüşlerinin devam ettiğini ve mevcut durumda uygulamanın askıya alındığını belirtti.
Uygulamanın askıya alınmasıyla, kredi kartı limitlerinde değişiklik yapılmayacak ve mevcut düzenleme yürürlükte kalmaya devam edecek.
16 Şubat’ta yürürlüğe girmesi gerekirken 3 ay süreyle ertelenen uygulama hayata geçirilmeyecek. Böylece bankalar, kredi kartı limitlerinde mevcut uygulamayı sürdürmeye devam edecek.
Kurul, kararın açıklamasının ardından bankalara ek süre verdi. Süre uzatımından önce 15 Şubat'a kadar süre veren BDDK, eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limitten düşmemesini istemiş, bu harcamalar dışında bütün kredi kartı limitlerinin yeniden belirlenmesi gerektiğine dikkat çekmişti.
BDDK bankalara gönderdiği son yazıda, kredi limitlerinin yeniden belirlenmesi için müşterilerle temasa geçmeleri ve “Mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılmasının gerektiğini” iletti.
Yazıda, söz konusu kararın sağlıklı ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için bankaların gerekli sistemsel altyapılarını en geç 3 ay içerisinde tesis etmeleri ve tüm operasyonel süreçlerini eksiksiz biçimde tamamlamaları istendi.
BDDK'nın ocak ayı sonunda aldığı kararlara göre, limit azaltması yapılırken, bir kişiye ait bütün kartların toplam limiti esas alınacak. BDDK kararına göre limit belirlenmesinde 2025 yılı sonuna kadar yapılmış kredi kartı harcamaları dikkate alınacaktı.