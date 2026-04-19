Ekonomi
Editor
Editor
 | Onur Kaya

Kredi kartı sahipleri dikkat! Limit düzenlemesi erteleniyor

Kredi kartları limitlerinin azaltılmasına yönelik yeni düzenleme askıya alınıyor. Bankacılık sektörü yetkililerine göre, uygulama ertelendi. Böylece yürürlükteki düzenlemenin devam edeceği, kredi kartı limitlerinin mevcut haliyle kullanılabileceği belirtildi.

GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 04:02
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 04:38

Kredi kartı sahiplerini etkileyecek limit değişikliği uygulamasıyla ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), kredi kartları borçlarının yapılandırılması ve limitlerin yeniden düzenlenmesiyle ilgili düzenlemeyi erteledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik yeni düzenlemeleri askıya alındı.
Daha önce, tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üzerindeki limitlerinin %50 ile %80 arasında azaltılması planlanıyordu.
Bu düzenleme ile kredi kartı limitlerinin tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirilmesi hedefleniyordu.
Uygulamanın 16 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanırken, hazırlık süresi sona yaklaşırken askıya alındığı belirtildi.
Askıya alınan uygulama ile kredi kartı limitlerinde değişiklik yapılmayacak ve mevcut düzenleme yürürlükte kalacak.
BDDK, bankalara limitlerin yeniden belirlenmesi için müşterilerle temasa geçmeleri ve gerekli sistemsel altyapılarını 3 ay içerisinde tamamlamaları konusunda ek süre vermişti.
400 BİN TL ÜZERİ LİMİT YÜZDE 80 AZALTILACAKTI

BDDK'nın aldığı karara göre, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacaktı Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacaktı.

Ayrıca bankalar, son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını dikkate alacak. Bankalar kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecekti.

UYGULAMA RAFA KALKTI

BDDK tarafından bankalara tanınan 3 aylık hazırlık süresinde sona gelinirken uygulamanın askıya alındığı öğrenildi. Bankacılık çevreleri, bankaların konuyla ilgili BDDK'ya dönüşlerinin devam ettiğini ve mevcut durumda uygulamanın askıya alındığını belirtti.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ DEĞİŞMEYECEK

Uygulamanın askıya alınmasıyla, kredi kartı limitlerinde değişiklik yapılmayacak ve mevcut düzenleme yürürlükte kalmaya devam edecek.

3 AY SÜRELİĞİNE ERTELENMİŞTİ

16 Şubat’ta yürürlüğe girmesi gerekirken 3 ay süreyle ertelenen uygulama hayata geçirilmeyecek. Böylece bankalar, kredi kartı limitlerinde mevcut uygulamayı sürdürmeye devam edecek.

BDDK'DAN BANKALARA 3 AYLIK EK SÜRE

Kurul, kararın açıklamasının ardından bankalara ek süre verdi. Süre uzatımından önce 15 Şubat'a kadar süre veren BDDK, eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limitten düşmemesini istemiş, bu harcamalar dışında bütün kredi kartı limitlerinin yeniden belirlenmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

BDDK bankalara gönderdiği son yazıda, kredi limitlerinin yeniden belirlenmesi için müşterilerle temasa geçmeleri ve “Mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılmasının gerektiğini” iletti.

Yazıda, söz konusu kararın sağlıklı ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için bankaların gerekli sistemsel altyapılarını en geç 3 ay içerisinde tesis etmeleri ve tüm operasyonel süreçlerini eksiksiz biçimde tamamlamaları istendi.

BDDK'nın ocak ayı sonunda aldığı kararlara göre, limit azaltması yapılırken, bir kişiye ait bütün kartların toplam limiti esas alınacak. BDDK kararına göre limit belirlenmesinde 2025 yılı sonuna kadar yapılmış kredi kartı harcamaları dikkate alınacaktı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kredi ve kart borcu olanlar için son tarih 29 Nisan! Hüseyin Ölmez'den borçlulara kritik uyarı
