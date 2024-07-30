Kredi kartı ile nakit çekim için sert fren! Yüksek faiz sonrası düşüşe geçti

30 Temmuz 2024 09:51 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:43

SGK uzmanından emekliye zam farkı hesabı! Kimin ne kadar alacağını anlattı

SGK uzmanından emekliye zam farkı hesabı! Kimin ne kadar alacağını anlattı

Yüksek enflasyon nedeniyle yüksek faiz politikası uygulanması ihtiyaç kredilerinin ulaşımını zorlaştırdı. Tüketici nakit çekime yönelince bu kez de kredi kartına nakit çekim faizleri yükseltildi. İç talebin kısılması gerekliliği sık sık dile getirilirken kredi kartında nakit çekim yüzde 5 faizle düşüşe geçti. Buna karşın kredi kartıyla yapılan alışverişler yılın ikinci çeyreğinde artışa geçti.

KREDİ KARTINDA NAKİT ÇEKİM OCAKTA ARTTI

Bankalararası Veri Merkezi’ne göre kredi kartından nakit çekim yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe göre yüzde 50,11 azaldı. Reel olarak ise yüzde 54 olarak hesaplandı. Kredi kartına nakit çekim, ocakta 116,15 milyar lira, şubatta 121,25 milyar lira oldu. Mart ayındaki faiz artırımının ardından martta 89,33 milyar liraya indi.

İLK ÇEYREKTE REKOR ULAŞTI

Böylece bu yıl ilk çeyrekte geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 78,65 arttı. 2023 yılının son çeyreğine göre ise yüzde 21,6 artış yaşandı. Bu yıl ilk çeyrekte kredi kartından nakit çekim 326,74 milyar liraya çıktı.

Yılın ilk çeyreğindeki yüzde 15,06 tüketici enflasyonundan arındırıldığında 2023 sonuna göre ilk çeyrekteki kartından nakit çekimde reel artış yüzde 5,68 oldu.

Öte yandan özellikle faiz artışlarıyla kredi kartına nakit çekim yılın ikinci çeyreğinde yavaşladı. Nisanda 52 milyar lira, mayısta 58.5 milyar lira, haziranda ise 53.4 milyar lira kredi kartından nakit çekim gerçekleştirildi. Böylece ikinci çeyrekte kredi kartından nakit çekim 162.99 milyar liraya indi.

FAİZ HAMLESİYLE HEDEFE ULAŞILDI

Yılın ilk çeyreğine göre ikinci çeyrekte yüzde 50,11 azaldı. Kredi kartından nakit çekim iki çeyrek arasında gerçekleşen yüzde 8,4 tüketici enflasyonundan arındırıldığında yüzde 54 reel olarak geriledi. Ekonomi yönetimi bu noktada hedefine ulaşmış oldu.

KREDİ KARTI ALIŞVERİŞLERİ AZALMADI

Buna karşın kredi kartı alışverişlerinde istenilen düşüş görülmedi. Kredi kartında azami akdi faiz oranı yüzde 4,25, gecikme faiz oranı yüzde 4,55 seviyesinde olmasına rağmen yılın ilk çeyreğinde kredi kartından alışverişler 2 trilyon 565 milyar 490 milyon liraya çıktı.