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 | İrem Çınar

Kredi kartıyla altın alanlar yandı! Bankalar savcılığın yolunu tuttu: Hapis cezasıyla karşılaşabilirsiniz

Kredi kartıyla altın alıp nakite çevirenlere kötü haber geldi. Bu yöntemle acil nakit ihtiyacını karşılayanlar, ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı ve BDDK devreye girdi; para cezası ve hatta hapis cezaları gündemde yerini alıyor.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 10:48

Son dönemde bazı vatandaşların, limitlerini kullanarak kuyumculardan satın alıp, ardından bu altınları aynı gün içinde bozdurarak nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelmesi yetkilileri harekete geçirdi. Söz konusu yöntemin hızla yayılması üzerine bankalar, Gelir İdaresi Başkanlığı, BDDK ve savcılık harekete geçti.

DAKİKALAR İÇİNDE YAPILAN İŞLEM SİSTEMİ HAREKETE GEÇİRDİ

Kredi kartıyla yapılan yüksek tutarlı altın alışverişlerinin birkaç saat içinde nakde çevrilmesi, bankacılık sisteminde olağandışı hareketler olarak değerlendirildi. Durumun tespitiyle birlikte yasal süreç başlatıldı. Hukukçular, bu tür işlemlerin yalnızca maddi risk değil, aynı zamanda cezai sorumluluk da doğurabileceğini belirtiyor.

Kredi kartıyla altın alanlar yandı! Bankalar savcılığın yolunu tuttu: Hapis cezasıyla karşılaşabilirsiniz

CEZAİ RİSKLER KAPIDA: SUÇLAMALAR AĞIR OLABİLİR

Uzmanlara göre, bu tür işlemler aşağıdaki suçlamalarla yasal takibe konu olabilir:

  • Kredi kartının amacı dışında kullanımı
  • Bankacılık sisteminin yanıltılması
  • Vergi usulsüzlüklerine zemin hazırlanması
  • Tüketim dışı kullanım dolayısıyla kredi sözleşmesine aykırılık

Bu kapsamda, özellikle borcunu ödeyemeyip yasal takibe düşen kullanıcılar hakkında “kasten dolandırıcılık” suçlaması gündeme gelebilir. Bu da hem hapis cezası hem de adli sicile işlenebilecek ciddi sonuçlar doğurabilir.

Kredi kartıyla altın alanlar yandı! Bankalar savcılığın yolunu tuttu: Hapis cezasıyla karşılaşabilirsiniz

KUYUMCULAR DA MERCEK ALTINDA

Sadece vatandaşlar değil, altın alım-satım sürecine dahil olan kuyumcular da mercek altına alındı. Aynı gün içinde geri bozum yapan, vergi usulüne aykırı işlem gerçekleştiren kuyumculara yönelik tebligatlar gönderilmeye başlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu işletmelere para cezası, belge iptali ve hatta faaliyet durdurma yaptırımları uygulayabilecek. Sektörde bazı kuyumcular için lisans iptali ihtimali konuşuluyor.

YÜKSEK TUTARLAR SİSTEMDE OTOMATİK TARANIYOR

Özellikle 500 bin TL ve üzeri altın alım işlemleri, risk analiz sistemleri tarafından otomatik olarak izleniyor. Bu tür işlemler sonrasında hem kart sahibi hem de alışveriş yapılan işletme inceleme altına alınıyor ve denetim süreçleri hızla başlatılıyor.

Kredi kartıyla altın alanlar yandı! Bankalar savcılığın yolunu tuttu: Hapis cezasıyla karşılaşabilirsiniz

BANKALARDAN KART KULLANICILARINA AÇIK UYARI

Bankalar, müşterilerini kredi kartı ile yapılan yüksek riskli işlemler konusunda bilgilendirmeye başladı. Bazı bankaların kredi kartı ekstrelerinde yer verdiği uyarılar dikkat çekti:

“Kredi kartınızla altın, döviz, kripto varlık alımı, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, sistem dışı transfer veya nakit dönüşüm amaçlı işlemler yapılması halinde kartınız kapatılabilir.”

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