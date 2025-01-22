Kredi kartlarında kuyumcu harcamaları arttı! Vatandaştan karttan yatırıma yöneldi

22 Ocak 2025 12:14 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 12:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlenen bilgiye göre banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcama tutarı 2024'te yıllık bazda yüzde 86 artarak 14 trilyon 867 milyar 249,2 milyon lira oldu. Kuyumcu harcamalarındaki artış dikkati çekti.

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Banka​ ve kredi kartlarıyla yapılan harcama​ tutarı geçen yıl 14 trilyon 867 milyar 249,2 milyon lira oldu. Toplam ödemelerin yüzde 29'u internetten yapıldı. Yüzde 130 yükselişle kuyumculardaki harcamalar yükseldi. Vatandaştan karttan yatırım yapmaya devam ediyor.

EN FAZLA HARCAMA MARKET​ VE AVM'LERDE

Banka ve kredi kartlarıyla yapılan en fazla harcama 2 trilyon 629 milyar 905,8 milyon lira ile market ve AVM kategorisinde yapıldı.

Onu, 1 trilyon 56 milyar 172,4 milyon lirayla giyim ve aksesuar,

1 trilyon 38 milyar 140,3 milyon liralık tutarla çeşitli gıda izledi.

hizmet sektörlerinde 975 milyar 756,1 milyon lira,

elektrik-elektronik eşya, bilgisayar kategorisinde ise 947 milyar 7 milyon liralık ödeme yapıldı.

yakıt istasyonlarında 898 milyar 472,1 milyon lira,

yemek kategorisinde 877 milyar 535,4 milyon lira,

diğer kategorisinde 872 milyar 826,8 milyon lira,

kamu vergi ödemeleri kategorisinde 676 milyar 934,7 milyon lira,

sigorta kategorisinde 666 milyar 264,6 milyon lira ödeme gerçekleşti.

KARTLI ÖDEMELERDE YÜZDE 86 ARTIŞ

Türkiye'de 2024 yılında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalar önceki yıla göre yüzde 86 artış kaydetti. 2023'te banka ve kredi kartlarıyla 7 trilyon 972 milyar 32 milyon liralık işlem gerçekleşmişti.

Toplam ödemelerin yüzde 29'u internetten yapıldı. 4 trilyon 328 milyar 901 milyon liralık kısmı internet üzerinden yapıldı.

KARTLA KUYUMCU HARCAMALARI YÜKSELDİ

Banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda en fazla artış, yüzde 173 ile diğer kategorisinde yaşandı. Ancak onu yüzde 130 yükselişle kuyumculardaki harcamalar izledi.

SINIRLAMA GELECEK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Kredi kartından nakit avans kullanımına sınırlama uygulanmayacak" açıklamasında bulundu. Böylece kredi kartında nakit avans sınırı olacak.