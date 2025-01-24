Kredi ve banka kartlarıyla ilgili yeni karar! Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan enflasyona karşı agresif adımlar

24 Ocak 2025 22:04 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 22:55

Banka ve kredi kartları için yeni karar Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısından çıktı. Ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadelenin masaya yatırıldığı toplantıda atılacak yeni adımlarla ilgili harekete geçildi.

Ekonomi​ Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, Türkiye’nin yerli ödeme sistemi TROY’un kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik önemli kararlar alındı. Banka kartları ve kredi kartlarında TROY’un daha fazla tercih edilmesi için bir yol haritası hazırlanırken, finansal altyapının güçlendirilmesi için yeni adımların atılacağı belirtildi. Bu kararların, ödeme sistemlerinde yerli teknolojilerin daha etkin kullanılmasını sağlaması hedefleniyor.

2025​'TE AGRESİF ADIMLAR ATILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Konya’da düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamalar, ekonomi politikalarına yönelik önemli mesajlar içerdi. Toplantıda, enflasyonla mücadelede daha agresif adımların atılacağı ve Türkiye​'nin ekonomik potansiyelinin 2025 yılında en üst düzeye çıkarılacağı belirtildi.

"ENFLASYONLA MÜCADELEDE GERİ ADIM YOK"

EKK’dan yapılan açıklamada, 2025 yılına yönelik kararlılık vurgusu dikkat çekti: "Potansiyelimizi en iyi şekilde kullanarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere kazanımlarımızı daha ileriye taşıyacağız." ifadeleriyle, yeni ve daha güçlü ekonomi politikalarının devreye alınacağının sinyali verildi.

BÖLGESEL KALKINMA ÖN PLANDA: "GELİŞMİŞLİK FARKLARI AZALTILACAK"

Toplantıda, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda bölgesel kalkınmanın öncelikli olduğu belirtilirken, farklı bölgeler için hazırlanan kalkınma planlarının detayları paylaşıldı. Konya Ovası Projesi (KOP) ve daha önce açıklanan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı’nın ardından diğer bölgeler için de yenilikçi projelerin hayata geçirileceği duyuruldu. Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve yerel kaynakların harekete geçirilmesi temel hedef olarak gösterildi.

GIDA GÜVENLİĞİ GÜNDEMDE

Tarım sektörünün stratejik bir alan olarak değerlendirildiği belirtilerek, verimliliği artırmak ve gıda arz güvenliğini sağlamak için yeni politikaların devreye alınacağı ifade edildi.

KREDİ KARTI VE BANKA KARTLARI İÇİN TROY KARARI

Toplantının diğer önemli gündem maddeleri arasında, Türkiye’nin yerli ödeme yöntemi TROY’un kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik adımlar yer aldı. Finansal altyapıyı güçlendirmek adına TROY’un geliştirilmesi ve kullanım alanlarının genişletilmesi için bir yol haritası hazırlandı.

"TÜRKİYE YÜZYILI" VURGUSU

Toplantıdan çıkan sonuç bildirgesinde, ekonomik reformların hızlandırılacağı ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda adil gelir dağılımı ile refah artışının sağlanacağı belirtildi. Açıklamada, "Enflasyonla mücadelede bütüncül politikalar izleyecek ve ülkemizin ekonomik rekabet gücünü artıracak yapısal reformlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamalar, hükümetin enflasyonu dizginlemek ve ekonomik büyümeyi desteklemek için daha kararlı adımlar atmaya hazırlandığını gösteriyor. Ancak yeni politikaların etkisi ve sonuçları kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.