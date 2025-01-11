Kreş fiyatları 1 milyon TL’yi geçti! Uzmanlar uyarıyor: Paranızı geri alabilirsiniz

11 Ocak 2025 12:42 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 13:31

Özel okul ücretlerine getirilen yüzde 54,8'lik zam sınırı, pratikte etkisiz kaldı. 2025 yılında kreş fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Bazı özel okullar, zam sınırını aşarak ücretlere yüzde 100'ün üzerinde artış yaptı. Türkiye’de okul öncesi eğitim maliyetleri, dünyanın en pahalı üniversitelerini bile gölgede bırakırken, bazı kreşlerin yıllık ücreti 1 milyon TL’yi geçti. Uzmanlar, velilere "Haklarınızı arayın, fazladan ödediğiniz ücretleri geri alabilirsiniz." uyarısında bulundu.

Türkiye’de okul öncesi eğitim ücretleri, dünyanın en pahalı üniversite fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için özel okulların eğitim ücretlerine yüzde 54,8’lik bir zam sınırı koymuş olsa da, bu sınır pek çok kurum tarafından aşılıyor. Özellikle 3-4-5 yaş grubu okul öncesi eğitimde, belirlenen sınırın çok üzerinde fiyat artışları yapılarak veliler zor durumda bırakılıyor.

YENİ YILDA FAHİŞ ZAMLAR BAŞLADI

1 Ocak 2025 itibarıyla birçok özel eğitim kurumu, okul öncesi ücretlerini ciddi oranlarda artırdı. Çalışan ebeveynler için önemli bir ihtiyaç olan anaokulu hizmetleri, fırsatçılık yapılmasına sebep oldu. Bazı kurumlar, erken kayıt indirimlerini bile astronomik fiyatlarla duyuruyor.

1 MİLYON TL’Yİ AŞAN ÜCRETLER

Bazı özel okulların okul öncesi eğitim ücretleri 1 milyon TL’yi geçti. Örneğin, geçen yıl 385 bin TL olan bir anaokulu ücreti bu yıl yüzde 109 artışla 805 bin TL’ye çıktı. Bir diğer kurum ise 325 bin TL olan ücretini yüzde 89 artırarak 616 bin TL olarak belirledi. Daha çarpıcı bir örnek ise, sabah, öğle ve ikindi yemekleri dahil 1 milyon 34 bin TL ücret isteyen bir anaokulu oldu. Üstelik bu ücretlerin daha da artacağı belirtiliyor.

EĞİTİMCİLERDEN TEPKİ: "DOĞRU BULMUYORUM"

Anaokulu sahibi ve öğretmen Gülşen Apaydın, bu duruma tepki göstererek, "Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği zam oranlarına uyulması gerekir. Ancak şu an periyodik tablo gibi artış listeleriyle karşılaşıyoruz. Bu, bir eğitimci olarak benim kabul edebileceğim bir durum değil" ifadelerini kullandı.

FAZLA ÖDEDİĞİNİZ PARANIZI GERİ ALABİLİRSİNİZ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilan ettiği zam sınırını aşan okullar, tüketicilerin şikayetiyle cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Fahiş ücret ödeyen veliler, bu durumu hem Milli Eğitim Bakanlığı’na hem de Tüketici Hakem Heyeti’ne bildirerek, fazla ödedikleri ücretin iadesini talep edebilir. Velilerin bu süreçte bilinçli olması ve haklarını araması büyük önem taşıyor.