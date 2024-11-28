Kripto borsasında akılalmaz dolandırıcılık! Hesaplarınızı kontrol edin

28 Kasım 2024 16:46 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:58

Blockchain teknolojisi ile üretilen kripto paralar özellikle son 5 senede oldukça yaygınlaştı. Güvenli ve şeffaf bir veri tabanına sahip olan kripto borsası, son dönemde dolandırıcılık haberleri ile gündeme geliyor. Çok bilinen ve sık kullanılan kripto para borsası markalarının adını kullanarak yapılan dolandırıcılık işlemleri, insanların tüm cüzdanlarını boşaltıyor. Kurumsal bir numaradan arayıp ve gerçek sitenin birebir aynısını kopyalayan dolandırıcılar, kripto parası olan kişileri ağlarına düşürüyor. İşte detaylar…

Türkiye’de ve Dünya’da en fazla kullanılan kripto borsa markalarının adını ve sitelerini kopyalayıp dolandırıcılık yapılmaya başlandı. Özellikle son dönemde artan şikayetler, büyük kripto borsası markalarının güvenilirliğini de etkilemiş oluyor. En fazla kullanılan kripto borsa markasının müşteri temsilcisi olarak kendini tanıtan dolandırıcıların son kurbanı M.Ç yaşadığı olayı tgrthaber.com’a anlattı. Hesabındaki tüm kripto paraların gittiğini anlatan M.Ç, dolandırıcıların oyununu detaylı şekilde anlatıp, hukuki süreçleri de başlatacağını da ifade etti.

KURUMSAL BİR NUMARADAN ARIYORLAR!

Instagram üzerinden Binance​ ile ilgili çıkan reklamda bir linke tıkladım ve Binance global hesabından mail adresime risk bildirimleri gelmeye başladı, hemen ardından Binance müşteri hizmetlerinden aradığını ileten kurumsal bir telefon numarasından arandım, hesabıma yurt dışından erişim sağlamaya çalışan birileri olduğunu ve derhal bakiyemi güvence altına almam gerektiği iletildi, panik yaptım ve bakiyelerimi korumak için arayan kişinin talimatlarını uygulamaya başladım.

Öncelikle bakiyemi teker teker Binance tr hesabıma aktarmam gerektiği iletildi. 2000 dolarlık bakiyemi Binance Tr hesabıma aktardım ve telefondaki şahıs aktardığım bakiyeyi görüntüleyebiliyordu. Güvenimi kazanmak için bana T.C. kimlik numaramdan babamın adına kadar tüm bilgilerimi teker teker söyledi, en son ne zaman işlem yaptığıma kadar her şeyi biliyordu.

TÜM İŞLEMLERİ GÖRDÜĞÜM İÇİN ŞÜPHELENMEDİM!

Bakiyelerimi Binance tr hesabıma aktardıktan sonra hesabımı yurtdışı çekim işlemlerine kapattığını iletti. Ancak bu adımın da yeterli olmayacağı ve hesabımdaki bakiyeleri yeni bir güvenli cüzdan oluşturarak bu adrese aktarmam gerektiğini iletti ve bana kendisinin yardımcı olacağını söyledi. Hesabıma yeni bir güvenli cüzdan adresi tanımladığını ve bana ait olduğunu da aktardı. Tüm işlemler hesabımda yapıldığı için ve görebildiğim için hiç şüphelenmedim.

İlgili adrese teker teker bakiyelerimi aktarmamı ve 24 saat bakiyelerimin kilitli olacağını 24 saat geçtikten sonra bakiyelerimi görüntüleyebileceğimi söyledi.

TÜM PARAYI KENDİ CÜZDANINA AKTARDI!

Coinlerimi teker teker dolara çevirdim ve kendisi güvenli cüzdan adresine teker teker aktarmaya başladı. Her bir coini dolara çevirdikten sonra güvenli cüzdana aktarımını yaptı ve benden mail adresime gelen kodları ve telefonuma gelen kodları kesinlikle sesli söylemememi, telefonun arama kısmına girmemi söyledi.

Talimatları uyguladım ve sonradan anladım ki hesabıma tanımlanan cüzdan adresi kendi cüzdanıydı ve teker teker tüm bakiyeyi kendi cüzdan hesabına aktardı. Telefonu kapatırken 24 saat sonra hesabımda bakiyenin tekrar aktif olacağını söyledi ama 24 saat sonra ne telefona ulaşabildim ne de bakiyeye. Olayın üstünden 2 ay geçti ve evlilik arifesinde bu durumla karşılaşmak psikolojik açıdan beni çok zorladı. Kim bilir daha nice insanın hayalleriyle oynadılar.

BÖYLE BÜYÜK BİR MARKANIN BU KADAR AÇIĞI OLMASI KABUL EDİLEMEZ!

Binance Tr uygulamasının da bu denli bir açığının olması ve olayın ardından hiçbir gerçek müşteri temsilcisine ulaşamamam canlı destek hizmetine ulaşmanın da zorluğu olduğu için yatırımcıların dikkatli olmasını tavsiye ederim. Bu gibi bir olayla karşılaştığınızda yalnız olduğunuzu unutmamanız gerekir, lütfen dikkatli olun.

Olayın şokunu atlattım ve Binance Tr uygulamasına dava hazırlıklarına başladım. Maddi ve manevi olarak yaşadığım bu zorluktan dolayı hukuksal yollarla hakkımı savunmayı planlıyorum. Aynı durumla karşılaşan insanların da sessiz kalmayıp haklarını savunmalarını tavsiye ederim.