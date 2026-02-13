Menü Kapat
Ekonomi
Kripto kışının arkasında kim var?

ABD’de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump’ın adıyla çıkarılan meme coin’ler ve benzeri projeler, kripto piyasasındaki çöküşün başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre güven kaybı derinleşiyor, yatırımcı piyasadan uzaklaşıyor.

Kripto kışının arkasında kim var?
13.02.2026
13.02.2026
saat ikonu 16:56

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin ilk yılını geride bıraktı. Seçim sürecinde ABD’yi “dünyanın Bitcoin süper gücü” yapma vaadiyle öne çıkan Trump’ın göreve başlamasından bu yana ise tablo pek parlak değil. Bitcoin, seçim öncesindeki seviyelerin de altına geriledi. Piyasada ise açıkça bir “kripto kışı” havası var.

Insider’ın haberine göre, bu sert düşüşün arkasında yalnızca makroekonomik faktörler yok. Ünlü yatırımcı Ross Gerber, dikkatleri hızla büyüyen meme coin piyasasına çeviriyor. Ona göre asıl kırılma burada yaşandı.

Kripto kışının arkasında kim var?

ÜNLÜ İSİMLERİN COİN HAMLELERİ GÜVENİ SARSTI

Gerber, Trump’ın göreve başladığı günlerde piyasaya sürülen Trump ve Melania coin’lerinin ilk etapta büyük bir heyecan yarattığını ancak bu heyecanın kısa sürede hayal kırıklığına dönüştüğünü söylüyor.

Özellikle ünlü isimlerin desteklediği ya da doğrudan çıkardığı coin’lerin çoğunun “rug pull” yani vurgun amaçlı projeler olduğunu savunan Gerber, bu sürecin yatırımcıyı yorduğunu belirtiyor. Açıkçası, piyasada ciddi bir güven erozyonu oluşmuş durumda.

Gerber’in verdiği örnekler çarpıcı: Fiyatı hızla düşen World Liberty Financial Coin, Melania token ve son bir yılda değerinin yüzde 80’ini kaybeden Trump coin. Bu projelerde yaşanan sert kayıplar, özellikle küçük yatırımcıyı zor durumda bıraktı.

Sadece bunlar da değil. New York eski Belediye Başkanı Eric Adams’ın ve internet fenomeni Haliey Welch’in çıkardığı $HAWK adlı coin de kısa sürede çöktü. Yatırımcılar büyük beklentiyle girdikleri bu projelerde ciddi zarar yazdı.

Gerber, durumu oldukça net ifade ediyor: “İnsanlar dolandırıcılığa inanıp bu işe giriyorlar. Sonunda canları yanıyor ve o para geri gelmiyor. Kısacası paraları çalınmış oluyor.”

Kripto kışının arkasında kim var?

'YATIRIMCI KÜSERSE GERİ DÖNMÜYOR'

Gerber’e göre asıl tehlike, bu kayıpların kalıcı bir kopuşa yol açması. Yani yatırımcı bir kez zarar ettiğinde sadece o coin’den değil, tüm kripto piyasasından uzaklaşıyor. Bu da talebi zayıflatıyor.

Üstelik Trump yönetiminin kripto paralar konusunda getirdiği görece gevşek kuralların, piyasayı sıradan yatırımcı için daha riskli hale getirdiği yönünde eleştiriler var. Denetim eksikliği, spekülatif projelerin önünü açıyor. Bu da güven sorununu derinleştiriyor.

Gerber, yeni yatırımcı gelmediği sürece talebin artmayacağını, korku ortamında Bitcoin’in yeniden güçlü bir yükseliş yakalamasının oldukça zor olduğunu savunuyor.

#Ekonomi
