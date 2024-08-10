Kripto para piyasalarında kriz fırsata döndü! Bitcoin ve Ether için yatırımcı harekete geçti: Trilyon dolarlık giriş var

10 Ağustos 2024 15:10 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 15:23

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Emekliye müjde! Tüm kurumlar belli oldu, indirimler yüzde 50'ye kadar çıkıyor! İşte emekli promosyonu için güncellenen rakam

Küresel piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalar sonrası kripto para piyasalarını da vurdu. Bitcoin’in yüzde 28’e yakın değer kaybederken 367 milyar dolarlık kayba uğradı. Benzer gerilemeler Ether’de de gözlendi. Küresel yatırımcılar ise krizi fırsata çevirerek yüklü miktarda alım yaptı.

ETHER VE BİTCOİN ALIMLARI HIZLANDI

Ether’e yönelik spot borsa yatırım fonları (ETF), hafta başında 120 milyon dolarlık net giriş gördü. Ether pazartesi ve salı günleri kayda değer bir gerileme yaşadı. Yatırımcılar özellikle bugünlerde büyük alım yaptı.

Bitcoin spot ETF’lerinde hafta başında yaşanan negatif akış çarşamba ve perşembe günlerinde yönünü pozitife çevirdi. Bu fonlara 245 milyon dolardan fazla yatırım yapıldı.

MORGAN STANLEY’DEN PİYASALARI HAREKETLENDİREN ADIM

CNBC-e’de yer alan habere göre, bu gelişmelerin yaşandığı dönemde Morgan Stanley’nin 15.000 mali danışmanına, varlığı 1,5 milyon doları aşan müşterilere BlackRock ve Fidelity tarafından sunulan spot bitcoin fonlarını tanıtmaları için izin verdi.

Böylelikle Dünyanın en büyük varlık yönetim firmalarından biri olan Morgan Stanley, bu adımı atan ilk büyük Wall Street oyuncusu oldu.

Morgan Stanley, mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, yönetimi altındaki 1,5 trilyon dolarlık varlık arasında yaklaşık 270 milyon dolarlık spot bitcoin ETF’si bulundurduğunu açıkladı. Çarşamba günü yapılacak bir sonraki açıklama, bankaların ve hedge fonlarının bu spot kripto ürünlerine ne kadar yatırım yaptığını gösterecek.

KRİPT PARA PİYASALARININ DEĞERİ 2,1 TRİLYON DOLAR

Kripto para piyasaları hafta boyunca ABD hisse senetleriyle paralel hareket etti. Kripto paralar pazartesi itibaren kripto piyasalarının toplam değeri yüz milyarlarca dolarlık bir artış gösterdi. Piyasanın şu anki değeri 2,1 trilyon doların üzerine çıktı.

Bitcoin, cuma günü gün içi zirvesinde neredeyse 63.000 dolara ulaştı, Ether ise 2.700 doların üzerinde işlem gördü.