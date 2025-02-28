Kripto para transferleri 'kira geliri' olarak işaretlendi, vatandaşlara vergi borcu SMS'leri yağdı! GİB'den açıklama

Binance TR üzerinden yapılan bazı çekim işlemleri kira geliri olarak kaydedildi, birçok kullanıcı ise bu sebeple vergi borcu bildirimi aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) konuyla ilgili açıklama yaptı. Kripto para yatırımcıları için vergi riski mi doğuyor? İşte detaylar.

Kripto para yatırımcıları son günlerde büyük bir sürprizle karşılaştı. Binance TR üzerinden yapılan bazı çekim işlemlerinin banka sistemlerinde "kira geliri" olarak işaretlenmesi nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından kullanıcılara vergi borcu bildirimi içeren SMS'ler gönderildi.

Kullanıcılar, hiçbir kira geliri elde etmemelerine rağmen kira geliri vergisi ödemek zorunda kalacakları endişesine kapıldı. Kripto para vergilendirme sürecinin sıkılaşacağı yönündeki iddialar ise yatırımcıları tedirgin ederken, GİB açıklaması bu hatanın banka sistemlerinden kaynaklandığını ortaya koydu.

GİB: HATALI VERGİ BORCU BİLDİRİMLERİ GÖNDERİLDİ

GİB'in yaptığı açıklamaya göre, 1 Mart'ta başlayacak gelir vergisi beyan dönemi kapsamında, kira geliri elde eden mükelleflere bilgilendirme amaçlı SMS'ler gönderildi. Ancak göndericilerin yanlış seçeneği işaretlemesi veya bankalar tarafından yapılan bildirimlerde yaşanan hatalar nedeniyle, kripto para çekim işlemleri kira geliri olarak kaydedildi.

Eğer siz de Binance TR üzerinden kripto para çekimi yaptıktan sonra "kira geliri" bildirimi içeren bir SMS aldıysanız, endişelenmenize gerek yok. GİB açıklamasına göre, gerçekte kira geliri olmayan kullanıcılar bu mesajları dikkate almayabilir. Ancak ilerleyen süreçte benzer hatalar yaşamamak adına, banka transferleri sırasında doğru kategori seçildiğinden emin olmak gerekiyor.

GİB'in resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kripto para yatırımcılarının satış işlemleri sonrasında hesaplarına gelen EFT'lerin 'kira geliri' olarak değerlendirildiği” yönünde haberler yapıldığı görülmüş olup konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Başkanlığımız tarafından 1 Mart tarihinde başlayacak gelir vergisi beyan dönemi içerisinde kira geliri yönünden beyanname verebilecek mükelleflere yönelik olarak bilgilendirici SMS’ler gönderilmiştir. Söz konusu SMS’lerin gönderildiği kişiler tespit edilirken Hazine ve Maliye Bakanlığına bankalar tarafından düzenli olarak bildirilen “kira” seçeneği seçilerek yapılan para transferlerine ilişkin kayıtlardan yararlanılmaktadır.

Bankalar üzerinden yapılan para transferleri, kimi zaman göndericilerin yanlış seçeneği işaretlemesinden kimi zaman ise bankalar tarafından yapılan hatalı bildirimler nedeniyle Başkanlığımız kayıtlarında kira geliri olarak yer almaktadır. Konu hakkında yapılan araştırmadan, bazı kripto varlıkların alım satımından kaynaklı bildirimlerde ödemelerin kira ödemesi seçeneği ile yapıldığı ve Başkanlığımıza bildirildiği görülmüştür.

Hatalı bildirimler nedeniyle kendisine kira geliri elde ettiği yönünde SMS gönderilen kişiler, gerçekte beyana tabi bir kira geliri olmaması durumunda bu SMS’leri dikkate almayabilir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."