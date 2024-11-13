Kripto parada Trump etkisi! Bitcoin yine rekor kırdı

13 Kasım 2024 20:11 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 20:12

ABD başkanlık seçiminden galibiyetle ayrılan Donald Trump'ın kripto paralara etkisi sürüyor. Yükseliş trendine geçen Bitcoin'den bir yeni rekor daha geldi.

Bitcoin fiyatı Trump'ın zaferiyle keşfedilmemiş bölgeye ilerliyor! 100 bin dolar koşusu ne zaman?

Bitcoin fiyatı Trump'ın zaferiyle keşfedilmemiş bölgeye ilerliyor! 100 bin dolar koşusu ne zaman?

Bitcoin rekor kırmaya doymuyor: Bir gecede 9 bin dolar arttı, kritik sınıra yaklaştı

Bitcoin rekor kırmaya doymuyor: Bir gecede 9 bin dolar arttı, kritik sınıra yaklaştı

ABD'nin 47. başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın zaferinin ardından kripto para piyasasında yükseliş devam ediyor.

5 Kasım’daki seçimlerin öncesinde 70 bin dolar civarında işlem gören Bitcoin, art arda yeni zirveler görmeye devam ediyor.

BİTCOİN YENİ REKOR KIRDI!

Bitcoin, ABD'nin enflasyon verisi sonrası ilk kez 92 bin dolar üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

FED'İN KARARI NE OLACAK?

ABD enflasyon verisi aylık bazda yüzde 0,2; yıllık bazda ise yüzde 2,6 olarak beklentilere paralel olarak açıklandı.

Enflasyon verilerinin olumlu seyretmesiyle birlikte FED'in faiz indirimi gerçekleştirme olasılığı da yükseldi.