Kripto parada vergi yasası kapıda! Sanal varlıklarda yüzde 40'ı aşana kötü haber

27 Haziran 2024 16:47 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 16:51

Sanalda kripto varlığı olanların gözü TBMM Genel Kurulu'ndan çıkacak sermaye piyasası kanun değişikliğindeydi. Vergi gelip gelmeyeceği merak edilen kripto paralar hakkında farklı düzenlemeler kanun olarak kabul edildi.

En çok merak edilen kripto paralara vergi için ise Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KRİPTO PARADA VERGİ YASASI KAPIDA!

Kripto paralara düzenlemesinin önemini altını çizen Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Kripto paralara ilişkin meclisimizden bir düzenleme geçti. Sermaye piyasa kurulu kapsamında kripto varlıkların aracılık eden kuruluşlara ilişkin düzenlemeler geldi. Bu düzenlemeler aslında kripto varlıklara yatırım paramızı korumak adına yapılan ve maliye görev gücü tarafından ülkemizde gri liseden çıkması için yapılması istenen isteklerden birisiydi. Bunu kapsamda kripto paralara varlıklara ilişkin düzenleme yapıldı ancak kriptolara ilişkin vergi düzenlemesi şu an itibariyle gündeme alınmadı" dedi.

SANAL VARLIKLARDA YÜZDE 40'I AŞANA KÖTÜ HABER

TBMM sunulan düzenlemede kripto paralara vergi gelmediğini belirten Bayram, düzenlemenin detayında yer alan önemli kısmın altını çizdi. Özellikle "yüzde 40 aşanlar" hakkında şu ifadeleri kullandı:

Netleşmedi taslak aşamasında ancak birden spekülatif artışlar tabi vergilendirilmeli. Zaten her türlü kazanç vergiye tabidir. Bu tabi iş sahaları muafiyetlerle birlikte bazı vergiler kazanç bırakılabiliyor. Ancak borsa üzerinden yapılan bir spekülasyon vardı ve borsaya kısıtlı işlem vergisi dahil herhangi vergi gelmeyeceği açıklandı. Ancak kripto vergi varlıklara ilişkin bir vergi düzenlemesi söz konusu olabilir. Çünkü artık yasal zeminde bu kripto varlıklar alım satılacak. Bu kapsamda 40 duvarlıklar üzerinden bir vergi olabilir. Çünkü bu kripto varlıklar.

KRİPTO PARALARDA BİTCOİN AYRINTISI!

Kripto sermayesinden elde edilen gelirin yıllık faiz gelirlerine göre yüzde 1'lik bir oranı TÜBİTAK'a verilecek. Bayram, kripto paradan sermayesi artanlar için bitcoin seviyesini hatırlattı:

"Spekülatif yatırım aracı burada 70 binlere 70 $ seviyesine kadar çıkan bitcoin 60.000 seviyesine kadar indi ve orada maalesef kişilerin varlıkları erimiş oldu. Ancak artışlarda bir hayli hızlı olabiliyor. Ancak artışın teknik analizini ilişkin bir veri elimizde yok. Yani bu artışlar borsadaki ya da diğer finansal varlıklar gibi teknik analize tabi olarak artışı az azalışını ölçemiyoruz. O yüzden kripto varlıklara ilişkin. Bir düzenlemeye söz konusu olabilir. Taslak netleşince bunu daha detaylı olarak açıklayabiliriz."