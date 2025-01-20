Kripto paralarda Trump rüzgarı! Bitcoin yeniden rekor kırdı

20 Ocak 2025 10:39 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:48

Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na resmen başlaması, kripto piyasalarında hareketliliğe yol açtı. Bitcoin 109 bin doları aşarak yeni bir rekor kırarken, Ethereum ve diğer altcoinlerde de yükseliş devam ediyor.

ABD Başkanı olarak göreve başlayan Donald Trump​, dijital varlıklara verdiği güçlü destekle dikkat çekerken, bu vizyonu kripto para​ piyasalarını hareketlendirdi. Bitcoin, Trump’ın yemin töreni öncesinde 109 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı ve yatırımcıların ilgisini bir kez daha üzerine çekti.

TRUMP’IN DİJİTAL HAMLESİ KRİPTO PİYASALARINI HAREKETLENDİRDİ

Trump’ın piyasaya sürdüğü dijital token, "Trump" sembolüyle Solana blok zincirinde işlem görmeye başladı. Cuma günü piyasaya sürülen bu token, kripto dünyasında büyük yankı uyandırarak hafta sonu boyunca toplamda 15 milyar dolara ulaşan bir piyasa değerine ulaştı. Ancak Trump’ın eşi Melania Trump’ın kendi dijital coini tanıtmasının ardından bu değer Pazar günü 10 milyar doların altına geriledi.

Hafta sonu boyunca Bitcoin​ ve Ether gibi piyasanın önde gelen kripto paraları sınırlı artışlar kaydederken, Trump tokenının da yer aldığı Solana, önemli bir yükseliş yaşadı. Ancak pazartesi sabahına gelindiğinde Solana, yüzde 6’lık bir değer kaybıyla düşüşe geçti.

Kripto dünyasında bu gelişmeler dikkatle takip edilirken, Trump yönetiminin dijital varlıklar konusundaki yaklaşımının, sektördeki yenilik ve düzenlemeleri nasıl şekillendireceği merak konusu.